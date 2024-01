Urgències atén una mitjana de 180 pacients diaris al Nadal

El servei d’urgències de l’Hospital Nostra Senyora de Meritxell va atendre durant el període nadalenc –del 22 de desembre fins al 4 de gener – una xifra que en determinats moments ha arribat a assolir pics de 229 visites. Així, com va informar ahir el Servei Andorrà d’Atenció Sanitària (SAAS), al volum de visitants d’urgències durant les festes de Nadal ha estat de 2.891 pacients, dels quals 176 han estat derivats a permanències.

Així, es detalla que 543 han estat visites pediàtriques, de les quals 277 han tingut lloc per febre, un centenar per símptomes rino-laringològics o auditius i un centenar més per símptomes digestius.

Pel que fa a visites d’adults, se n’han registrat 2.100, de les quals 74 són accidents d’esquí, 409 inflamacions o febre, 400 a lesions, 265 a problemes digestius, 138 a dolors en general, 115 a infeccions rino-laringològics o auditius, 1.043 amb malestar general, 82 a dispnea i 66 a dolor toràcic. Cal destacar que els motius traumàtics de visita són visites de pacients adults, però visitats pels equips assistències adults.

En relació amb l’activitat prehospitalària medicalitzada, durant aquests dies de vacances hi ha hagut 67 sortides d’equips del SUM terrestre.