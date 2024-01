La falta de combustible, possible causa del problema del vol a Palma

El secretari d’Estat de Transició Energètica, Transports i Mobilitat, David Forné, va informar ahir als mitjans de comunicació que el Govern «no està preocupat» pel fet que el vol de la Seu a Palma del passat diumenge hagués aterrat a Lleida durant dos quarts d’hora per una «incidència tècnica», ni tampoc per les crítiques sortides a la comarca catalana de la Vall d’Aran pel fet que els vols només «beneficien a Andorra», argumentava l’alcalde de Vielha, Juan Antonio Serrano, per la xarxa X. En aquest sentit, el secretari d’Estat va argumentar que «vam mantenir contacte amb l’empresa AirNostrum després de la desviació», afegint que la resposta que van rebre de la companyia era que van ser raons tècniques. Així, Forné va apuntar que si l’aterratge a Lleida va ser per falta de combustible «no tornarà a passar», afegint que «la companyia ja sap que a l’aeroport d’Andorra-La Seu no es pot recarregar combustible, perquè també té adjudicada la línia a Madrid».

David Forné declara que el Govern no està preocupat per l’incident del passat diumenge

Respecte a les declaracions de Serrano, va argumentar que aquesta infraestructura és molt més que els vols regulars i va emfatitzar que «hi ha un augment dels hangars, el que fa crear nous llocs de treball per als habitants de l’Alt Urgell». A més, va manifestar que el president de la Diputació de Lleida, Joan Talarn, va fer unes declaracions que no anaven en la mateixa línia de les de Serrano, defensant els beneficis que aporta l’aeroport a l’Alt Urgell, i fins i tot a la Cerdanya.

Procés participatiu / D’altra banda, David Forné i la Secretària d’Estat d’Opinió Pública i Igualtat, Mariona Cadena, van informar ahir que el Govern posarà en marxa un procés participatiu per conèixer l’opinió de la ciutadania sobre el transport públic. Així, el secretari d’Estat va informar que l’objectiu del Govern és «tenir percepció del transport públic actual i futur i incorporar la visió de la ciutadania, per desenvolupar estratègies de futur per aconseguir una mobilitat sostenible i una millora del transport públic del país». El secretari d’Estat, a més, va afegir que l’obertura a la ciutadania d’aquest procés participatiu «és un pas més en diverses mesures ja implementades, com poden ser la gratuïtat del transport públic, el reforç de les línies durant la temporada d’hivern o l’ampliació de freqüències en la línia transfronterera de la Seu».

D’altra banda, Cadena va argumentar que «el procés participatiu permet escoltar i tenir en compte totes les visions i perspectives del servei de transport públic».

El procés se centrarà en tres eixos de debat, el transport públic adaptat, competitiu i de qualitat; mobilitat sostenible, connectada i segura; i a més de l’ús del vehicle particular, mobilitat sostenible, i l’ús del vehicle particular en el nou model de mobilitat. Així doncs, s’organitzaran sessions de debat i deliberació territorials i presencials per a tothom. Així, n’hi haurà un a cada parròquia, i un altre al Pas de la Casa, perquè «entenem que a aquest poble la situació és molt diferent que a les parròquies centrals», va declarar Cadena.

Després es farà una sessió de debat dirigida als agents de sector específics relacionats amb la mobilitat interna, i es podran presentar propostes a títol individual a través de la plataforma digital de participació ciutadana.