El fons que va fer caure Gowex acusa Grífols de manipular les seves xifres

Les xifres de la farmacèutica Grífols estan en dubte després que Gotham City Research, un fons baixista que analitza els comptes de les empreses cercant irregularitats i que va fer caure Gowex, hagi deixat entreveure que les xifres de Grífols podrien estar manipulades.

L'informe publicat avui dimarts ha provocat l'enfonsament de les accions en un 50% a l'Ibex-35 i els títols se situen ara en 7,12 euros. Una de les coses que exposa el document publicat per Gotham City Research és que la companyia catalana ha manipulat els seus comptes i ha amagat part del seu deute. Davant d'aquestes acusacions, Grífols ha enviat una nota a la CNMV desmentint les acusacions.

Les activitats que estaria duent a terme Grífols són traslladar als inversors unes xifres sense tenir en compte el deute de l'empresa. Tant Grifols com Scranton, el holding financer dels propietaris de la farmacèutica, estan enganyant als inversors sobre els seus estats financers. Com explica el document de Gotham City Research, ha manipulat el deute i l'ebitda (beneficis abans d'impostos i amortitzacions) en informar d'un apalancament de sis vegades el seu ebitda i que ascendeix a 9.540 milions d'euros, quan en realitat té un deute que se situaria entre 10 i 13 vegades. Per aquest motiu, l'informe sentència que «si l'estimació que estem fent sobre l'endeutament de Grífols és correcta, l'empresa enfronta unes despeses de finançament notablement majors del que ha traslladat al mercat. Creiem que no s'hauria d'invertir en aquestes accions i el seu valor real és proper a zero».

Des de la classe política del país poques han estat les reaccions a aquesta notícia. Això sí, la líder d’Andorra Endavant, Carine Montaner, qui ja ha mostrat el seu desacord amb el projecte Grífols des de l’inici en compartir «la meva preocupació pel que fa a la salut financera de la firma, però no només això, sinó que també em preocupava l’ètica de l’empresa pel que fa al comerç de la sang als Estats Units». En declaracions a aquest mitjà, Montaner ha detallat que «malauradament, si mirem el passiu de moltes firmes del big pharma i de tots els escàndols que hi va haver… ja no m’extranya res», assegurant que en aquesta indústria hi ha massa escàndols i que «la llista és llarga: mediator, opioïdes i Pfizer amb testos clínics no autoritzats sobre nens de Níger que van provocar centenars i centenars de morts». Per aquest motiu i donada la gravetat de les informacions fetes públiques sobre Grífols, «des d’Andorra Endavant esperem que s’aturi el projecte del laboratori P3 amb Grífols».