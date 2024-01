Avís groc per nevades a tot el país

El Servei Meteorològic d'Andorra ha activat l'avís groc davant la nevada prevista de cara a aquest dimecres a la tarda per sota dels 1.200 metres. Segons expliquen, el centre de baixes pressions del sud de França s'aprofundirà i el seu flux de sud-oest en altura portarà precipitacions que a la vegada es veuran alimentades per un flux de llevant en superfície. El dia estarà marcat per la nuvolositat abundant i per les precipitacions a partir del migdia, que es podran generalitzar a la tarda en forma de neu a qualsevol cota.

Pel que fa a avui dimarts, s'assenyala que el dia serà assolellat tot i el pas de núvols alts que afavoriran que les temperatures siguin més altes al migdia. Tot i això, el Servei Meteorològic alerta que aquest matí és el més fred de la setmana, amb temperatures que feia un any que no baixaven tant. Les mínimes previstes seran de -4 graus a Andorra la Vella, de -8 a 1.500 metres i de -8 al Pas de la Casa. Per contra, les màximes arribaran als 10 graus a la capital, als 7 a 1.500 metres i a -3 al Pas.

Des de Mobilitat insisteixen en l'obligatorietat i la importància de circular amb equipaments especials i que en cas de nevades no està permesa la circulació amb moto i amb patinet elèctric.