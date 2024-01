Obertes les inscripcions al nou curs intensiu de comptabilitat bàsica

Aquest programa, que s'ofereix gratuïtament, té com a finalitat proporcionar els conceptes i nocions bàsiques en comptabilitat. El curs té una durada de 24 hores repartides en quatre dies i està impartit per professionals experts, estructurant-se en tres mòduls: introducció a la comptabilitat; el procés comptable; i el tractament comptable de l'IGI.

Per El Periòdic

