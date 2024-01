Punjabi: «El sistema de funcionament de l’APDA és ingestionable»

La cap de l’Agència de Protecció de Dades (APDA), Resma Punjabi, ha explicat públicament aquest matí el perquè de les tres últimes dimissions del càrrec d’inspector de protecció de dades. PunjabI ha informat als mitjans de comunicació que en el cas de la dimissió de l’última inspectora el passat dilluns, Sabrina Pujol, ho tenia clar des del primer dia pels horaris que estaven establerts: «Pujol després de jurar el càrrec va veure quins horaris fèiem a l’agència i va voler dimitir el mateix dia», ha declarat la cap, afegint que «perquè no ho fes li vam canviar els horaris, ajustant-los a la seva vida personal, però al final ha acabat dimitint».

Tot i així aquest no és el primer cas que va explicar la cap de l’agència de protecció de dades. El primer va ser el de la inspectora Gemma Gaset: «La inspectora va renunciar per motius personals», però ha remarcat que no va arribar a exercir mai la seva feina i va cobrar el sou durant mesos.

La segona inspectora va ser l’Adga Castillo, i aquell any Punjabi va veure com la feina es triplicava: «Aquell any em vaig trobar amb un pressupost tancat, que a més es va retallar, amb una inspectora de baixa que, per llei, no podia substituir», i ha afegit que «hi havia un volum de feina molt gran, però no teníem recursos per fer-hi front». Així, la cap de l’agència ha afegit que aquest volum de feina li podria haver provocat l’anomenat burnout.

Així, Punjabi ha remarcat que el sistema de funcionament «és ingestionable», perquè «el procés de selecció dels inspectors les fa el Consell General i jo no tinc res a veure», afegint que «no tinc marge d’actuació». A més ha afegit que li agradaria un sistema «en què jo pugui supervisar la feina que fan els inspectors, poder incentivar-los i que tinguin una motivació».

La cap de l’agència també ha informat que s'ha optat per prescindir de la secretària de l’entitat. Aquesta tenia un càrrec amb drets adquirits, tot i que Punjabi ha remarcat que ella no necessitava una persona encarregada de fer el servei de secretària. Aquesta persona a més, cobrava 44.000 euros anuals, que ara mateix, i amb aquest import «vam decidir incorporar dos tècnics amb formació universitària».

I és que Pujabi ha explicat que els tècnics de dades cobren 26.690 euros anuals, els inspectors 33.190 i ella mateixa 45.000 euros anuals, que és un 45% menys que el cap de l’agència anterior.

Preguntada pels mitjans de comunicació sobre si es plantejava dimitir, Punjabi ha remarcat que «no acabo d’entendre els motius pels quals hauria de presentar la meva renúncia», i ha afegit que «he complert un mandat legal i estic aconseguint els objectius proposats malgrat la manca de recursos». Tot i així, ha explicat que respecte als casos esmentats anteriorment «he tingut mala sort i m’he trobat amb situacions extraordinàries».

Així, la cap de l’agència ha detallat que una solució possible perquè no torni a passar una situació semblant seria que els inspectors de treball siguin funcionaris, ja que «el ser-ho tens més seguretat i, per exemple, pot haver-hi un règim sancionador quan una persona deixa de presentar-se al lloc de feina».