Àxel Esteve s’endú la victòria a l’eslàlom de Val Palot, a Itàlia

Àxel Esteve es troba en un bon moment de forma i ahir ho va tornar a demostrat a l’eslàlom FIS de Val Palot (Itàlia), on no només va aconseguir la victòria, sinó que va assolir la segona millor puntuació de la temporada amb 23.42 punts FIS. Esteve es va imposar a la cursa amb 1.20.84, mentre que segon va acabar l’italià Diego Bucciardini amb 1.21.06, i tercer el també italià Federico Romele amb 1.21.41.

D’aquesta manera, l’andorrà va marcar 23.42 punts, el que suposa la seva segona millor puntuació de la temporada, després dels 23.00 que va marcar a Soldeu (Andorra) el passat 31 de desembre. Aquest curs també havia marcat 27.20 punts a Bormio el passat cap de setmana, i 24.81 el dia 30 a la primera cursa d’Andorra. El 23.42 d’ahir i el 23.00 faran millorar els actuals 23.79 que té a l’última llista de la FIS.

Per la seva part, també van fer bona carrera Àlex Rius i Xavier Cornella. Rius va ser 5è amb 1.21.72, a 0.88 d’Esteve i a només 0.31 del podi, mentre que Cornella va acabar 6è amb 1.21.80, a 0.96 d’Esteve. Avui es disputa un segon eslàlom FIS a la mateixa estació i, en acabar, es realitzarà la cerimònia de premis d’ahir i d’avui.

U19 / Doble cita per al grup U19 de l’EEBE a Kronplatz i Santa Caterina Valfurva. En acció els pròxims dies estaran Eric Ebri, Àlvar Calvo a Kronplatz a les curses de tècnica, i Pere Cornella i Salvador Cornella a Santa Caterina a les curses de velocitat. Ahir van entrar en acció els quatre esquiadors. A Santa Caterina es va celebrar el primer entrenament de descens, amb Pere Cornella 51è i Salvador Cornella 93è en una cursa amb 131 participants. Avui està prevista la cursa de descens i combinada. A Kronplatz, on ahir es va disputar l’eslàlom del Nacional júnior de Tailàndia (NJC), Eric Ebri i Àlvar Calvo no van poder completar la primera mànega. Avui es disputa un segon eslàlom, en aquesta ocasió corresponent al Nacional d’Haití.