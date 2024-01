El Govern i BCA porten el bàsquet a la Comella

Acord entre el Departament d’Institucions Penitenciàries del Govern i el Bàsquet Club MoraBanc Andorra per iniciar un taller pels interns del Centre Penitenciari de la Comella amb el bàsquet com a fil conductor. Aquesta és la segona vegada que ambdues institucions treballen plegades. La primera va ser dins del projecte ONE TEAM portat a terme juntament amb l’Eurocup. Després de l’èxit de la primera edició, la iniciativa s’ha recuperat, ja que es considera que és una bona eina per fomentar els valors i la inclusió dels presos. El taller es va iniciar el passat novembre i va a càrrec de l’entrenador de la base del club, Carles Alonso. Per al director del Departament d’Institucions Penitenciàries, Miquel Àngel Garcia Val, «és primordial que actors externs com el MoraBanc col·laborin en les tasques de reinserció per als interns del Centre Penitenciari, ja que això permet tenir un ventall extens d’activitats per oferir a les persones privades de llibertat».