Èxit de la nova exposició del pintor Pedro Muñoz a Encamp

L’exposició del pintor sevillà Pedro Muñoz, ‘Estampes’, va ser inaugurada ahir a la tarda, a les 19.00 hores, a la sala d’exposicions del Comú d’Encamp. La mostra pictòrica es compon de 20 obres de pintura oli i pastel amb una tècnica mixta que l’artista va iniciar a fer ja fa quatre anys. Aquesta és la segona exposició de Muñoz al Comú encampadà, ja que ja va oferir una exposició del seu talent l’any 2005, com també ha exposat les seves pintures amb el pas del temps a espais com l’Illa Carlemany o a botigues d’art.

Les obres de Muñoz exposen diferents i diverses temàtiques com esglésies romàniques, el dinar dels consellers, una baralla entre un gos i un gat, nines de porcellana, els carnavals o el retrat d’un arlequí, per exemple. Per l’artista, l’art «ve d’una vida passada, d’una reencarnació. L’amor a l’art em ve de petit, i això que soc l’únic de la meva família que pinta. Vaig néixer pintant», tal com va declarar el pintor a aquest mitjà. Així mateix, Muñoz estipula que «quan pinto és com una lluita amb el llenç per dominar el que es fa. D’això es tracta la pintura, de dominar els colors». La seva font d’inspiració per a les seves obres prové de qualsevol cosa que li pugui cridar l’atenció i hi afegeix sobre la pintura diferents elements que entren dins de la seva concepció.

L’exposició de Muñoz va aconseguir l’assistència de múltiples persones que van acudir a l’acte per a admirar les obres del pintor sevillà i poder escoltar de primera mà les explicacions de les diferents obres d’art. Algunes d’aquestes estaven impregnades amb records i experiències de l’artista, com és el cas de les nits de festa de carnaval. D’altra banda, també es va poder gaudir de pintures que reflectien moments històrics del país, com un dinar que reunia als consellers generals a la Casa de la Vall, o d’infraestructures nacionals reconegudes, com és el cas de l’església de Sant Joan de Caselles.