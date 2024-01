Acollir un mundial

Andorra no abandona la idea d’acollir el segon esdeveniment més gran del món d’esquí, després dels Jocs Olímpics, la Copa del Món d’Esquí Alpí 2029. Així mateix ho va reafirmar David Hidalgo, director general d’Ensisa, a la compareixença que va tenir lloc al Consell General d’Andorra ahir a la tarda, presentació a la qual també va assistir, Jordi Alcobé, president de Grandvalira-Ensisa i nou cònsol de Canillo. El projecte que Hildago planteja aposta per posar el Principat dins dels territoris clau en aquest esport, així com fer una gran aportació econòmica pel país. «És un gran projecte que pretén mobilitzar tot el país. Acollir un esdeveniment tan gran, en què ens podrien visitar més de 100.000 persones i les despeses que aquestes poden fer a Andorra, pot superar l’1% del PIB del país», va explicar Alcobé. A banda de ressaltar els aspectes positius que un esdeveniment d’aquest calibre podria aportar al país, el nou cònsol va remarcar tres impactes positius d’acollir el certamen mundial: «La repercussió mediàtica, de comunicació i turística, l’impacte social, per una qüestió de pertinença amb el país, i l’impacte econòmic». A més, Alcobé va afegir: «Aquest mundial tindrà un cost zero», la qual cosa Hidalgo va constatar exposant la partida pressupostària amb la qual es contarà per portar a terme aquest esdeveniment i que ascendeix als 48.947.705 euros. També, el president de la candidatura va remarcar que «treballem amb el suport del ministeri d’Exteriors, d’ambaixadors d’arreu del món i el Comitè Olímpic Andorrà».

Per la seva banda, Hidalgo va explicar que la proposta és ambiciosa en el sentit que vol «acollir 10 vegades més dels esquiadors que ha acollit fins ara, amb més de 750 atletes representant més de 70 països». En aquesta mateixa línia, va destacar la repercussió que aquest certamen mundial deixarà al país quant al sector hoteler, ja que es preveu la venda de «50.000 nits d’hotel durant aquests 15 dies que dura la competició i que, la capacitat d’acollida d’Andorra està més que mesurada i preparada per acollir aquesta capacitat». A més, «hi haurà més de 1.000 periodistes acreditats, i més de 100 televisions en directe, cosa que permet calcular més de 500 milions de teleespectadors (traient l’edició de l’any 2021, afectada per la Covid) que seguiran la competició».

Quant a tenir en compte els «rivals», que són aquelles propostes que també es posaran sobre la taula per ser seus de la Copa del Món, el director general de la candidatura, a més d’exposar que «som una candidatura diferent i innovadora, perquè entenem el que és l’esportainment, la barreja entre esport i entreteniment. Evidentment, hi ha candidats que tenen experiència en organitzar un esdeveniment tan gran, però només nosaltres tenim un país a peu de pistes. Per tant, som els únics que podem dir que tenim a tot un país a disposició d’una organització». Va declarar que els altres aspirants a ser seu, Narvik i Val Gardena, «són candidatures molt potents, però ens fa por Itàlia», ja que aquesta va ser seu organitzadora d’un dels mundials l’any 1970. Finalment, Hidalgo va explicar que des de l’organització s’espera que «entre la innovació i el potencial turístic que tenim, creiem que tenim prou elements perquè els jurats de la FIS ens seleccionin».

LA PROPOSTA DE TRANSPORT / Des de la presidència de la proposta plantegen una prohibició del cotxe privat durant els dies del campionat. En aquest sentit, Hidalgo va reconèixer que «hem de ser conscients de les nostres debilitats, per això hem fet un plantejament pel que fa a la mobilitat amb l’opció d’eliminar el cotxe privat durant aquests 15 dies», i s’habilitarà diversos punts amb pàrquings gratuïts per tal de deixar el cotxe, així com reforçar les línies de transport públic. D’altra banda, l’organització aposta per una seu compacta que aglutini la competició amb tres pistes —Avet, Àliga i de Qualificació — i una Ski Room, la qual serà un espai especial per deixar el material. Fet que, des de la direcció es va exposar que «no esperarem a guanyar la candidatura per posar en marxa les millores de les infraestructures, anirem treballant». Així, dins d’aquestes millores, la candidatura aposta per millorar l’accessibilitat per a les persones amb diferents discapacitats, per aquesta raó, prenen nota d’estudis d’experts que prèviament han analitzat quines serien les principals dificultats d’aquest col·lectiu.