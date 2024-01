Detingut un altre traficant vinculat a l'operació antidroga 'Bronx'

La Policia va detenir dimarts a la tarda a Sant Julià de Lòria un altre dels presumptes traficants vinculat amb l’operació antidroga Bronx, que va permetre desmantellar una xarxa de venda d’estupefaents fa poc més de dos anys.

L’home, de 39 anys, no es trobava al país en el moment de la intervenció i tenia una ordre de recerca i detenció des de llavors. Ha passat a disposició judicial aquest dimecres al matí.

Aquest mateix migdia s'ha arrestat una segona persona, presumpta traficant de drogues, que també tenia una ordre judicial de recerca i detenció. Es tracta d'una dona de 35 anys, parella del detingut d'ahir vinculat amb l'operació 'Bronx'. Ella estava també implicada en l'operació anterior, la 'Queen', i feia de nexe entre les dues xarxes. També ha estat detinguda a Sant Julià de Lòria i ja ha passat a disposició judicial.

L’operació Bronx va permetre detenir dos homes de 44 anys el novembre del 2021 com a presumptes autors d’un delicte de tràfic de drogues i un tercer, de 36 anys, uns dies més tard. En el dispositiu policial es van comissar un total de 32 grams de cocaïna preparats per a la venda, mig quilogram de marihuana i 2.000 euros en bitllets, així com elements que corroboraven l’existència d’un important tràfic d’estupefaents.

La Bronx suposava la continuació d’una altra operació judicialitzada, la Queen, que es va dur a terme el gener del mateix any i que es va saldar amb la detenció de sis persones, tres homes de 28, 30 i 32 anys i tres dones de 21, 28 i 32. En l’operació Queen es van desmantellar tres punts de venda de droga, dos a Andorra la Vella i un tercer a Sant Julià de Lòria.

Altres detencions

Aquesta setmana la Policia ha detingut dues persones més. Es tracta d’un home de 24 anys per positiu en tòxics al volant i un altre de 25 anys arrestat com a presumpte autor d’un delicte contra la seguretat en el tràfic jurídic per falsificar certificats d’experiència laboral per tal d’obtenir el permís de residència i treball.