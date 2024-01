El Servei Meteorològic preveu gruixos d'entre dos i cinc centímetres de neu

La jornada d'aquest dimecres ha començat amb un matí ennuvolat a l'espera de l'arribada de precipitacions a la tarda que seran febles, però que poden ser en forma de neu a qualsevol cota. Des del Servei Meteorològic d'Andorra s'informa que els gruixos de neu seran escassos, entre dos i cinc centímetres. És per això que es manté l'avís groc només per sota dels 1.200 metres.

El dia estarà marcat per la nuvolositat abundant i, a partir del vespre i durant la nit, el cel quedarà tapat i no es descarta alguna nevada feble més. Pel que fa a les temperatures previstes per a aquest dimecres, les mínimes seran de -2 a Andorra la Vella, de -5 a 1.500 metres i de -7 al Pas de la Casa. Les màximes arribaran a 6 graus a la capital, a 4 a 1.500 metres i a -5 al Pas de la Casa.

Davant l'avís groc per nevades, i com és habitual, el departament de Protecció Civil demana extremar les precaucions al volant i comprovar l'estat de les carreteres abans d'iniciar qualsevol trajecte. Es recorda, a més, l'obligatorietat de circular amb els equipaments especials.