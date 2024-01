Arriben les primeres nevades generalitzades al Principat

Les nevades d’ahir van deixar tot el Principat tenyit de blanc. Tal com s’havia previst, al voltant de les 14.00 hores van començar a caure les primeres boles de neu, que tot i que en un inici no quallava, al cap d’una estona va anar deixant el terra blanc. La nevada va ser feble, va durar aproximadament unes dues hores, i va deixar d’entre dos i cinc centímetres de gruix de neu.

La jornada va començar amb un matí ennuvolat a l’espera de l’arribada de precipitacions a la tarda de component feble, però que van ser en forma de neu a qualsevol cota. Des del Servei Meteorològic d’Andorra van mantenir l’avís groc de nevades.

Davant d’aquest fet, i com és habitual, el Departament de Protecció Civil va demanar extremar les precaucions al volant i comprovar l’estat de les carreteres abans d’iniciar qualsevol trajecte. Es recorda, a més, l’obligatorietat de circular amb els equipaments especials.

Durant el dia es van produir algunes incidències a les carreteres andorranes, i en concret a la carretera general 2 a la zona del Port d’Envalira. Per aquest motiu era d’ús obligatori equipaments o pneumàtics especials; no circular a més de 60 quilòmetres per hora; disminuir la velocitat, especialment en revolts i trams inclinats; evitar qualsevol maniobra brusca i augmentar la distància de seguretat; i finalment es va prohibir la circulació de motocicletes, ciclomotors i vehicles de mobilitat personal.

Així mateix, durant el dia, Mobilitat va establir al voltant de les 14.00 hores, quan començaven les nevades, fase groga a la carretera general 3 a l’accés a Arcalís i a la zona de Llorts; posteriorment a la carretera general 2 a Meritxell i a la carretera general 4 a Erts. Poc després es va establir com a fase groga la carretera general 2 des d’Encamp, i la carretera general 3 a la zona de la Cortinada; i a la carretera general 4 a Pal Arinsal.

Aquestes febles nevades van provocar que els ciutadans decidissin agafar més el cotxe per moure’s pel país, el que va provocar trànsit dens a la carretera general 1 a la zona de l’Avinguda Salou en sentit sud, i trànsit en sentit nord i sud a l’entrada de la Massana. Al voltant de les 18.00 hores, ja hi havia circulació fluida a tota la xarxa viària del Principat.

D’altra banda, i coincidint amb els dies previs a la baixada de les temperatures i les nevades febles, Protecció Civil Andorra va difondre un vídeo a través de les xarxes socials amb una sèrie de consells per poder protegir-se del fred i per la protecció de la persona i la del seu entorn.

En primer lloc, recomanen utilitzar calçat apropiat per prevenir relliscades i abrigar-se bé, sobretot la cara i el cap. També apunten que s’hauria de reduir les sortides dels col·lectius vulnerables en les hores de molt de fred, per evitar que agafin algun constipat. Un altre punt important és que s’assegurin i garanteixin el bon funcionament dels sistemes de calefacció així com la disponibilitat de combustible, i finalment que adaptin la velocitat segons l’estat de la carretera. Des de Protecció Civil apuntaven que seguint aquests consells podran gaudir de l’hivern amb precaució i comoditat.

S’espera una nuvolositat abundant baixa que podria deixar alguna nevada feble / El Servei de Meteorologia, va informar que es preveu que durant el dia d’avui, tot i el canvi en la direcció del vent a component est, no s’esperen canvis significatius al Principat. «Esperem un dia amb nuvolositat abundant, amb núvols baixos que afectaran sobretot els cims de l’est del país i que poden deixar alguna nevada feble i intermitent que puntualment pot arribar als fons de vall en forma de borrufa». Al llarg de la nit es preveu que el cel anirà quedant serè. Les temperatures mínimes previstes són de -2ºC a Andorra la Vella, -5ºC a 1.500 metres i -10ºC al Pas de la Casa. Les temperatures màximes seran de 7ºC a Andorra la Vella, 3ºC a 1.500 metres i -3ºC al Pas de la Casa.