Concòrdia planteja quatre preguntes al Govern per a la pròxima sessió del Consell General

El grup parlamentari de Concòrdia ha formulat quatre preguntes dirigides al Govern. Aquestes demandes, que es requereixen respondre oralment, seran part de la discussió en la pròxima sessió del Consell General, fixada pel 18 de gener.

La primera qüestió s'enfoca en les negociacions actuals entre el cos especial de Bombers d'Andorra i el Govern per millorar les condicions laborals i salarials dels bombers. El grup parlamentari expressa la seva preocupació sobre com es gestionen les vacants en els parcs de bombers, especialment en un context en què el cos de bombers no realitza hores extres per cobrir-les -com a mesura de pressió-, deixant algunes casernes amb efectius sota mínims.

En el camp educatiu, el grup ha qüestionat les polítiques del Ministeri d'Educació respecte a l'ús de tauletes i pantalles en els centres escolars. Aquesta pregunta deriva de les recomanacions de prudència de l'OCDE i del pla escola anunciat pel ministre per avaluar l'ús de tecnologies a l'Escola Andorrana.

En temes de transport, s'ha presentat una pregunta relativa als desviaments de vols a l'aeroport d'Andorra - La Seu. El grup parlamentari busca respostes sobre les estratègies del Govern per millorar la situació, especialment en vista de l'expansió de les línies regulars dels vols a altres destinacions europees.

Finalment, el grup vol aclariments sobre la comptabilitat de l'Acord d'associació entre Andorra i la Unió Europea amb les restriccions a la inversió estrangera en immobles. Es demana detalls sobre els protocols o les mesures específiques que es prendran per limitar la compra de segones residències per part de ciutadans d'estats membres de la UE a Andorra.