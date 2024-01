Aquesta nit hi ha hagut un incendi a la teulada d'un xalet d'Engolasters, a la parròquia d'Escaldes-Engordany. El Cos de Bombers es va desplaçar fins al lloc dels fets i van comprovar que el foc va ser produït per la xemeneia de la casa que va cremar la teulada de l'habitatge. Segons confirmen els Bombers, aquest incendi només ha provocat danys materials i cap ferit.

Per El Periòdic

×

Atenció: com la majoria de webs, utilitzem cookies (galetes), tant pròpies com de tercers, per a recopilar informació estadística de la vostra navegació i oferir-vos un servei personalitzat. Si continueu navegant, considerem que n'accepteu l'ús. Més informació