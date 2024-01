La Policia obre oficialment la formació als futurs agents de la promoció 58

El director de la Policia, Bruno Lasne, ha obert aquest dimecres al migdia de manera oficial la formació d’una nova promoció del Cos, la número 58, formada per vuit alumnes, una dona i set homes. A Lasne l’han acompanyat el director adjunt, Antoni Rodríguez, els comissaris majors i altres comandaments policials.

L’acte s’ha celebrat a l’alberg de la Baronia d’Encamp, on els futurs agents residiran durant les pròximes tres setmanes en règim d’internat, i ha comptat amb la presència dels cònsols de la parròquia, Laura Mas i Xavier Fernàndez, que s’han interessat per conèixer de primera mà com es desenvolupa el curs.

En el discurs de benvinguda, el director del Cos ha destacat el compromís, la vocació, l’honestedat i l’autoexigència que requereix la professió de policia i ha encoratjat els alumnes a treure el màxim profit d’una formació «pràcticament personalitzada i de gran qualitat» que els ensenyarà a actuar amb «maduresa, rigor i equilibri» pensant sempre «en la protecció dels drets de les persones».

Lasne ha volgut traslladar un agraïment molt especial als cònsols encampadans «per la seva preuada col·laboració i les facilitats que ofereixen» cedint al Cos l’alberg de la Baronia per quart any consecutiu. Un indret que, ha dit, és «exclusiu i privilegiat» i permet «que la formació de les noves promocions d’agents de policia puguin desenvolupar-se en condicions òptimes i immillorables».

Al seu torn, la cònsol major d’Encamp ha remarcat la voluntat de continuar col·laborant amb el Departament de Policia per contribuir a la formació dels nous agents en una tasca tan important com és la seguretat del país. Mas s’ha dirigit també als alumnes i els ha encoratjat a «no perdre mai la vocació de servei públic».

El curs es va iniciar dilluns i tindrà una durada d’un màxim de nou mesos en què els alumnes es formaran en totes les matèries i àrees relacionades amb qualsevol mena d’intervenció policial. Un cop superada la formació inicial, s’incorporaran al Cos en període de prova durant un any.