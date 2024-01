Andorra Endavant vol una residència per a la gent gran

El grup parlamentari d’Andorra Endavant, liderat per Carine Montaner, va presentar ahir 10 esmenes al projecte de llei del pressupost 2024. Entre aquestes, destaca la inclusió d’una partida per a un projecte de creació d’una residència per a la gent gran dependent amb una partida de 5.000.000 d’euros. Aquesta es finançaria a través de la redistribució dels resultats d’Andorra Telecom per l’import necessari per al finançament de la partida. La motivació de Montaner prové de què la llista d’espera compta actualment amb un període d’esper a d’entre un i dos anys per a les per les places en una residència medicalitzada i especialitzada en temes de dependència i les nombroses demandes del col·lectiu i dels familiars. Per això, Andorra Endavant proposa la creació d’una nova residència de 100 places mínim i preveure el finançament plurianual del projecte.

Així mateix, Montaner també suggereix una esmena en referència a la desviació viària de la Massana i de Sant Julià de Lòria, augmentant la partida pressupostària en tres milions d’euros. Aquesta esmena ve justificada per Andorra Endavant per la necessitat de reduir els problemes de tràfic i demana un equilibrament de les partides pressupostàries per als dos treballs d’infraestructures.

Tot seguit, la consellera general suggereix també la creació d’un ajut per compensar la pèrdua de salari deguda a l’acompanyament d’un fill menor hospitalitzat o amb tractaments fora d’Andorra. El partit defensa aquesta esmena d’1.000.000 d’euros, que s’extraurien també d’Andorra Telecom, ja que consideren insuficient el permís de quatre dies per un fill amb malaltia greu en cas d’operació o altres, i consideren que el Govern ha de compensar el salari d’un dels pares que es cuida i que acompanya el menor fora d’Andorra per fer els tractaments.

Finalment, Andorra Endavant ha fet també esmenes pel desplegament del pla de salut mental amb les associacions, el plus salarial de Nadal per la gent gran amb pocs recursos, la creació del projecte ‘Botiga Solidària’ contra l’empobriment, la creació de projectes de fires nacionals solidàries com el Vide Dressing, la sostenibilitat del pla de pensions dels treballadors públics i de la funció pública.