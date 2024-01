Choy serà la nova directora de l’andorrana de Sant Julià

L’excònsol major de la parròquia d’Ordino, Eva Choy, serà la nova directora de l’escola andorrana de maternal i primera ensenyança de Sant Julià de Lòria. Així ho va comunicar ahir el ministeri d’Educació, donant per finalitzat el procés de selecció.

En aquest procés, cal destacar, es van presentar un total de vuit persones, entre les quals hi havia, evidentment, Choy, així com una altra docent que darrerament ha estat cònsol menor, en aquest cas de la parròquia laurediana, Mireia Codina. Tot i que finalment ha estat la primera l’escollida per ocupar el càrrec.

Pel que fa a la trajectòria de Choy, ha sigut professora de matemàtiques –tot i que en aquest cas, de segona ensenyança, i no del cicle que a partir d’ara dirigirà– i cap d’estudis de Formació Professional. A més, ha tingut un pas per la política andorrana.

Antecedents / Cal recordar que el nomenament de Choy arriba després que l’anterior directora de l’escola andorrana de maternal i primera ensenyança de Sant Julià de Lòria renunciés al càrrec estant en període de prova després de ser escollida per a ocupar-lo.