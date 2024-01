Andorra i Montenegro tanquen les negociacions del CDI

John Pinnell President de l’International Club of Andorra

Actualment, Andorra té un total de 16 CDI signats per a l’eliminació de la doble imposició i la prevenció de l’evasió i elusió fiscal amb Emirats Àrabs Units, Espanya, França, Liechtenstein, Luxemburg, Malta, Portugal, Xipre, San Marino, Hongria, República Txeca, Croàcia, Mònaco, Islàndia, Països Baixos i Corea del Sud. Amb la rúbrica del CDI amb Montenegro, el Principat té dos acords més rubricats i pendents de signatura amb Bèlgica i Lituània.

Finalitzades les negociacions, ambdós països iniciaran els tràmits interns que han de permetre la signatura del text i la seva posterior ratificació per part dels dos Estats.

La negociació va tenir lloc entre el 9 i el 10 de gener, a Andorra la Vella, i va estar encapçalada per la secretària d’Estat d’Afers Financers Internacionals del ministeri de Finances, Noelia Souque, i per la directora general de la Direcció de Règim Tributari i Duaner del ministeri de Finances montenegrí, Biljana Peranovic. Les negociacions van finalitzar amb la rúbrica del text acordat ahir i cal destacar que les converses es van arribar a concloure en una única ronda de negociació.

Les delegacions del Principat d’Andorra i de Montenegro han conclòs les negociacions de l’acord per eliminar la doble imposició (CDI) amb relació als impostos sobre la renda i sobre el capital i la prevenció de l’evasió i l’elusió fiscals.

