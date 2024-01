Victòria per Àlex Rius i 4t lloc per a Xavier Cornella; els dos van fer els millors punts de la temporada.

Ahir, es va disputar a Val Palot (Itàlia) un segon eslàlom FIS amb victòria novament andorrana, en aquest cas d’Àlex Rius. A més, Xavier Cornella va ser 4t. Els dos van assolir ahir els millors punts de la temporada.

Rius es va imposar després d’una segona mànega en què va millorar les prestacions de la primera, quan va ser quart a 0.38 de Cornella, que a la primera va marcar el millor registre. Així, el temps final de Rius per guanyar va ser d’1.20.90, amb un avantatge de 0.11 sobre el segon classificat, l’italià Diego Bucciardini, i 0.20 sobre el tercer, l’armeni Gleb Mosesov. Quart va finalitzar Cornella, que amb 1.21.17 va acabar a 0.27 de Rius. Cornella es va imposar a la primera mànega. Per la seva part, a la primera mànega va quedar fora Àxel Esteve, que amb tot estava fent un bon esquí com per estar al davant.

Millors punts FIS de la temporada / Àlex Rius i Xavier Cornella van assolir la millor cursa de la temporada en punts FIS. Rius va marcar 26.69, mentre que Cornella va fer 29.13. Si bé cap dels dos no milloren els seus actuals registres (24.36 i 28.36, respectivament), per contra sí assoleixen els millors punts de la temporada.

Fins el moment, aquesta temporada Rius havia marcat com a millor puntuació 28.64 a Baqueira el passat desembre, mentre que Cornella tenia els 32.09 d’ahir, també a Val Palot.

Carla Mijares a Kronplatz / Ahir, Carla Mijares va competir a l’eslàlom de Kronplatz per agafar ritme de competició de cara a les dues Copes d’Europa que farà front divendres i dissabte a Zell am See (Àustria).

L’andorrana ahir no va poder completar la primera mànega tot i una bona posada en escena. «Està esquiant bé i anem amb confiança a les Copes d’Europa», va manifestar el tècnic Josh Alayrach, que va explicar que Mijares estava fent una molt bona cursa, però que malauradament va enforquillar i va quedar fora. Mijares suma set top5 en tota la temporada, amb tres victòries i dues segones posicions.