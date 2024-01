Lea Ancion, medalla de plata a l’ISMF European Championship

John Pinnell President de l’International Club of Andorra

L’Equip Nacional i els seleccionats que estan competint als Campionats d’Europa d’esquí de muntanya van completar la segona prova de la setmana, la modalitat Sprint. Una prova molt explosiva i amb un funcionament de classificatoris que exigeix a tots els participants tenir un nivell de concentració i domini de tots els canvis molt alt. Així, Lea Ancion es va penjar la medalla de plata en la categoria U20 després d’un classificatori molt dur i una semifinal molt forta i competitiva. Una medalla molt lluitada per part de la jove atleta andorrana que ja acumula dues medalles. La segona medalla va arribar també en la categoria U20 masculina en què Max Palmitjavila va assolir la tercera plaça, a només un segon del segon classificat. Palmitjavila va completar una molt bona qualificació, posicionant-se en la sisena posició, completant la semifinal en segona plaça i podent-se penjar la medalla de bronze en la final. Marc Casanovas i Miquel Naudi van finalitzar en la 10a i 13a posició, respectivament, en la mateixa categoria.

Per El Periòdic

×

Atenció: com la majoria de webs, utilitzem cookies (galetes), tant pròpies com de tercers, per a recopilar informació estadística de la vostra navegació i oferir-vos un servei personalitzat. Si continueu navegant, considerem que n'accepteu l'ús. Més informació