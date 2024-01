Presentades 80 esmenes sobre el Projecte de llei del Pressupost

John Pinnell President de l’International Club of Andorra

La subsíndica general, Sandra Codina, durant la roda de premsa, va comentar que són conscients que aquestes millores passen també per la modificació de la Llei qualificada de Protecció de Dades, en els articles que fan referència al funcionament de l’APDA. Tots els grups parlamentaris han mostrat la seva predisposició a introduir les modificacions legislatives necessàries. Codina va detallar que és important treballar amb acceleritat al llarg del pròxim període de sessions que comença l’1 de març, per tal que es pugui aprovar durant el mes de març. Relacionat amb les modificacions, Codina va comentar que una de les coses que es pretén és que les persones que es nomenin haurien de ser funcionàries.

Per tal d’impulsar millores en la gestió de l’APDA, la Comissió Legislativa d’Interior es reunirà al llarg dels pròxims dies amb la cap de l’APDA, i també amb totes les inspectores que han passat per l’Agència Andorrana de Protecció de Dades en aquest període.

SITUACIÓ DE L’AGÈNCIA ANDORRANA DE PROTECCIÓ DE DADES (APDA) / La Junta de Presidents va mostrar la seva preocupació per la situació viscuda a l’APDA, organisme dependent del Consell General, amb la dimissió de tres inspectores en els darrers dos anys, sota el mandat de la cap de l’agència, Resma Punjabi.

En la sessió que debatrà el Pressupost està previst que s’incloguin en l’ordre del dia diverses iniciatives parlamentàries que actualment estan a tràmit. Entre aquestes, és molt probable que es tractin el Projecte de llei de mesures urgents per a la millora del poder adquisitiu de la ciutadania, el Projecte de llei de modificació de la Llei 8/2022, del 31 de març, de seguretat privada, el Projecte de llei de l’impost sobre la inversió estrangera immobiliària al Principat d’Andorra i també es preveu el nomenament de Beatriz Pintos com a membre de l’Autoritat Financera Andorrana.

Pel que fa a les sessions de Consell General, les que hi ha previstes avui dia són: el pròxim dijous 18 de gener a les 16.00 hores que tindrà lloc una sessió de preguntes al Govern. De moment, a l’ordre del dia té quatre preguntes del grup parlamentari Concòrdia, aquestes estan relacionades amb les condicions laborals i salarials dels Bombers, amb els desviaments de vols a l’aeroport Andorra — La Seu, i també sobre la compatibilitat entre Andorra i la Unió Europea amb les restriccions a la inversió estrangera en immobles. Els consellers generals disposen de temps fins dimecres 17 de gener a les 13.30 hores per presentar preguntes urgents.

La Junta de Presidents, que es va reunir ahir a la tarda, va establir que la Comissió Legislativa de Finances i Pressupost sigui l’encarregada de treballar el Projecte de llei d’auditoria de comptes del Principat d’Andorra i que recaigui en la Comissió Legislativa d’Economia el Projecte de llei de mesures urgents per a la millora del poder adquisitiu de la ciutadania.

Referent al Projecte de llei del Pressupost, la subsíndica general, Sandra Codina, en la roda de premsa posterior a la Junta de Presidents, va comentar que ahir va finalitzar el termini per a la presentació d’esmenes. En total, els grups parlamentaris han presentat una vuitantena que hauran de ser examinades per tal d’admetre-les a tràmit.

