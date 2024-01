Les Andbank GSeries 2024: tres categories i quatre meetings al gel

Les GSeries del Circuit d’Andorra ara compten amb el suport d’Andbank, així ho va anunciar ahir el director del Circuit d’Andorra, Alex Bercianos, en companyia de la directora de Banca País d’Andbank, Maria Suarez. La competició de pilotatge sobre gel del Principat tindrà el suport de la caixa andorrana, en un principi, de dos anys, temps que sempre pot ser prorrogable. Suarez va afirmar el ferm compromís «per col·laborar amb un gran projecte com aquest, que amb el pas dels anys s’ha anat engrandint i fent lloc al mapa europeu i que és un dels projectes que aporta gran projecció internacional al país». Per la seva part, Bercianos va afegir «el gran suport, no només econòmic sinó també moral i psicològic». També, el director va exposar la satisfacció que dona a l’organització «tenir llistes d’inscripció dilatades, amb gent de tot el món» i que, tot i «tancar les inscripcions aquest dijous, el 98% de les places ja estan copades». Amb tot plegat, des de l’organització van voler mantenir part de l’estructura del campionat, per aquest motiu, l’edició de les Andbank GSeries comptarà amb quatre meetings, que tindran lloc a la tarda i al vespre des del 13 al 20 de gener —els dos primers — i del 3 al 10 de febrer —els altres dos —.

ELS CANVIS I NOVETATS / A més, com a novetat de l’edició d’enguany, els organitzadors volen apostar per un certamen «més de qualitat que de quantitat», així bé, «passarem de quatre a tres categories perquè tothom tingui l’espai per poder treballar amb les màximes garanties i qualitat», va explicar Bercianos. Tanmateix, les categories seran: Side by Side (SBS), Clio ICE Trophy (2RM) i ICE Gladiators (motos). També, el director del circuit va declarar que «un canvi substancial és l’obligatorietat de ser dos pilots que compartiran el mateix vehicle, cosa que no s’havia fet mai», fet que afegeix dificultat a l’hora de tancar les inscripcions. D’altra banda, l’horari de competició també s’ha reestructurat a causa de la petició dels pilots. «Hem aconseguit un horari una mica més compactat perquè els corredors tinguin un espai i un temps per compartir amb els seus familiars, així com poder atendre les necessitats personals de cadascú», va manifestar Bercianos.