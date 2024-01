Torna la Copa del Món d’Esquí de Muntanya ISMF Comapedrosa

Arinsal tornarà a ser l’epicentre de l’esquí de muntanya amb l’acollida d’un dels esdeveniments esportius més importants del país, la Copa del Món d’Esquí de Muntanya ISMF Comapedrosa Andorra 2024.

L’esdeveniment tindrà lloc del 19 al 21 de gener amb les dues proves tradicionals: la Individual Race i la Vertical Race. Ahir va tenir lloc la presentació oficial de la prova al restaurant Surf d’Arinsal en un acte que va comptar amb el cap de Govern, Xavier Espot; la cònsol major de la Massana, Eva Sansa; el president de la Federació Andorrana de Muntanyisme (FAM), Patrick Frases; el director general de Pal Arinsal, Josep Marticella; i el director tècnic de la FAM, Carlo Ferrari. «No és fàcil consolidar ni en l’àmbit tècnic, ni en el logístic, una prova d’aquestes característiques. No obstant això, l’esforç, l’experiència, la professionalitat i, sobretot, la il·lusió, han fet que durant més d’una dècada ens puguem retrobar, any rere any, per presentar aquesta competició que té com a escenari un dels paratges naturals d’alta muntanya més espectaculars del nostre país, com és el parc natural del Comapedrosa», va destacar Espot. Per la seva part, Sansa va posar en relleu el gran bagatge del país i d’Arinsal acollint Copes del Món d’esquí de muntanya, que l’han convertit «en una destinació única per als adeptes a la muntanya».

15 dies d’esquí de muntanya a Arinsal / Una de les principals novetats d’enguany és l’acollida de la Copa d’Espanya, aquest dissabte 13 i diumenge 14 de gener, un esdeveniment que reunirà totes les categories d’esportistes federats amb les mateixes modalitats que les de Copa del Món: Individual i Vertical. Així, la Copa també serà puntuable per a la Copa Andorra d’Esquí de Muntanya. A més, l’esdeveniment ha acollit sempre curses de format Open, però en aquesta edició, per tal de donar més flexibilitat i llibertat a les proves, l’organització va decidir diferenciar les categories i fer-ho en dates diferents per donar-li més presència. Aquesta situació ha permès acollir de nou, després de molt temps, una nova edició de la Copa d’Espanya a Arinsal.