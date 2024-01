Albert Llovera: «Un etapa de transició molt complicada»

John Pinnell President de l’International Club of Andorra

L’ESTAT FÍSIC DE LLOVERA / Llovera-Llobera-Torres van començar amb precaució el llarg enllaç (gairebé 500 km) que els havia de portar a la sortida de l’especial. Llovera estava millor físicament i l’optimisme, que mai no es va perdre del tot, va tornar a ser la nota positiva a l’equip Fesh-Fesh. Com és habitual, recuperar temps respecte als rivals des de la mateixa sortida va ser l’objectiu del pilot de Guidosimplex, tot i que en aquest cas la situació va ser molt més complicada.

Amb diversos vehicles per arribar al final de l’especial, Albert Llovera-Margot Llobera-Marc Torres van creuar la línia de meta a la 20a posició amb un temps de 3h55’10”. La mitjana és una prova més de la dificultat de l’etapa. Després dels cinc primers dies de competició, el camió #619 acumula un total de 46h27’14” (inclosa la penalització de la jornada passada que al final va ser de 15 hores). Al moment del tancament d’aquesta edició, l’equip del Ford 619 estava situat a la posició 21a, ja que encara faltava en aquells moments més de la meitat dels camions en arribar a l’assistència.

Van ser 118 km contra el crono fins a arribar a les portes de l’Empty Quarter i sobre el paper semblava una etapa de transició abans de disputar la supermarató de 48 hores. Les previsions no es van complir, va ser un recorregut molt exigent, un mar de dunes, on les enganxades a la sorra, bolcades, accidents, van estar a l’ordre del dia.

