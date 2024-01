Cursos d'infermeria falsos en nom de la Creu Roja

La Creu Roja Andorrana ha denunciat aquest dijous tot un seguit de publicacions a les xarxes socials que ofereixen cursos pràctics gratuïts d'infermeria falsos en nom de l'entitat. L'estafa consisteix a oferir als usuaris dels cursos esmentats participar durant quatre setmanes en un cicle d'infermeria, en el qual s'atorga, suposadament, un certificat i un ordinador portàtil a qui el superi.

Des de l'entitat s'afirma que es tracta d'un "avís d'informació falsa", ja que actualment no s'està promocionant cap curs d'infermeria. Així doncs, la Creu Roja demana a tots els seus usuaris que tinguin compte amb aquesta mena de publicacions, les quals tenen com a objectiu que els interessats accedeixin a un enllaç per deixar al descobert les seves dades personals.