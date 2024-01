L’ocupació hotelera durant les festes de Nadal arriba al 77%

John Pinnell President de l’International Club of Andorra

Pel que fa a l'ocupació del 24 al 26 de desembre, aquesta ha sigut del 65,26%, mentre que del 27 de gener fins a Any Nou la xifra s'ha vist incrementada fins el 89,24%. Després d'Any Nou, l'ocupació ha disminuït al 76,12%.

L'ocupació hotelera mitjana de les festes de Nadal ha sigut d'un 76,87%. Així ho ha informat aquest matí el president de la Unió Hotelera d'Andorra (UHA), Jordi Pujol, el qual ha afirmat que aquesta xifra "és molt similar a la de l'any anterior", afegint, a més, que "el Nadal 2022-2023 va ser el primer any sense restriccions, la qual cosa va fer que hi hagués força pernoctacions". Pujol també ha posat en relleu que durant els tres períodes del conjunt de les festes - Nadal, Cap d'Any i Reis -, s'ha mantingut la línia dels anys anteriors, amb pics destacats a Sant Esteve i Cap d'Any.

Per El Periòdic

