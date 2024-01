Llum verda al nou Reglament de vehicles històrics

El Govern ha aprovat aquest matí el nou Reglament de vehicles històrics, amb l'objectiu de fomentar la preservació, la restauració i l'ús de vehicles antics en condicions correctes, i responent així a la Llei del Codi de circulació del 2021, la qual té la intenció d'actualitzar els criteris que regeixen aquesta tipologia d'automòbils. Fins a la seva aprovació, els vehicles històrics comptaran amb la denominació de vehicles de museu o antics.

D'aquesta manera, el text aprovat amplia l’antiguitat mínima perquè els vehicles puguin ser considerats com a històrics, passant de 25 a 30 anys a comptar de la data de la seva fabricació. Un canvi que es fa en consonància amb el criteri de la Federació Internacional de Vehicles Antics i sota el qual es regeixen països veïns com Espanya o França.

Els criteris establerts per l'Executiu per tal que un vehicle ja matriculat a Andorra pugui ser considerat històric és presentar, en primer lloc, una sol·licitud davant la Comissió de vehicles històrics, la qual valorarà si pot ser admès o no com a vehicle històric tenint en compte el seu interès cultural o patrimonial, a més de l'antiguitat. L'altra via establerta és importar un vehicle d'almenys 30 anys d'antiguitat i presentar-lo a la mencionada comissió per la seva aprovació. Tanmateix, cal destacar que tots aquells vehicles que ja han sigut considerats històrics mantenen la seva condició tot i el nou Reglament.

Pel que fa a la Comissió de vehicles històrics, aquesta està formada per un representant del ministeri titular del Registre de Vehicles, un representant del ministeri titular de la cultura, el president de l’Automòbil Club d’Andorra o una persona delegada, i un representant del comitè tècnic del Museu Nacional de l’Automòbil.