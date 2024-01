Els afectats pel toluè tramiten una carta als Consellers Generals

La carretera d’Engolasters, un lloc conegut per la seva bellesa natural i tranquil·litat, ha estat escenari d’una història tràgica i preocupant. Tal com va avançar ahir aquest mitjà, una família andorrana ha viscut una experiència devastadora que ha canviat les seves vides durant gairebé dos anys, però que segons van informar, està decidida a fer sentir la seva veu i buscar solucions positives per al futur.

Els fets es remunten als mesos de febrer i març del 2022, quan aquesta família va ser exposada als vapors de toluè, una substància altament tòxica. Aquesta exposició els va causar marejos i altres símptomes alarmants, que els van portar a ser ingressats a l’Hospital Nostra Senyora de Meritxell. Després de diversos exàmens i informes mèdics, es va determinar que la causa de la seva malaltia era la presència de toluè a la seva llar.

Aquest fet va conduir a una lluita legal que ha durat gairebé dos anys. Tot i les proves presentades i els testimoniatges d’experts, la sentència del batlle va absoldre els responsables de les obres al veí afectat, obligant a la família a abandonar la seva pròpia casa i a viure en un hotel durant mesos. Aquesta situació va generar costos econòmics significatius i un enorme impacte emocional per a ells.

Els afectats han lluitat amb coratge i determinació, i han buscat l’ajuda de les autoritats per trobar una solució adequada a la seva situació. No obstant això, un aspecte preocupant és que l’Administració, el Govern i la comissió de sanitat del Consell General es van desentendre del problema.

Efectivament, en el moment de més desesperació de la parella, la comissió de sanitat del Consell General de la legislatura passada va rebutjar per majoria i amb el suport del PS i Terceravia la proposta de la Consellera no adscrita Carine Montaner, avui presidenta del grup parlamentari Andorra Endavant, que havia demanat un estudi exhaustiu del cas en el si de la comissió legislativa de sanitat. Aquesta decisió de la comissió va deixar la família en una situació encara més precària, sense l’atenció i la consideració que mereixien.

Tot i aquesta adversitat, la família no s’ha donat per vençuda. Seguint els consells d’Andorra Endavant, tornen a intentar obrir el cas en aquesta nova legislatura, via l’enviament d’una carta (acompanyada d’un CD on complia informació rellevant sobre la temàtica) als Síndics, a cada president de grup parlamentari i a cada membre de la comissió de sanitat per tal d’explicar la seva història i el risc per a la salut pública. La parella considera preocupant que productes altament tòxics regulats i prohibits en molts països es puguin importar i vendre lliurement a Andorra. Aquesta carta demana suport i intervenció. Així mateix, demanen que es considerin mesures i regulacions més estrictes inspirant ser de les europees que prohibeixin la venda de productes que continguin toluè amb concentracions superiors al 0,1%, especialment en l’ús en construcció i altres àmbits. «Aquesta és una crida a la seguretat i la protecció de la salut pública», van apuntar.

Aquests dos anys han estat difícils, però la família manté la seva esperança en un futur millor, i esperen que les autoritats i la comunitat escoltin la seva veu i prenguin mesures per assegurar que situacions com aquesta no es repetiran.

La seva lluita continua, i amb l’ajuda de la comunitat i les autoritats, aspiren a trobar una solució positiva que els permeti garantir la salut i la seguretat de tots els andorrans i residents.