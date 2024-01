Rècord de la 24a edició del Taller d’Emprenedors

La iniciativa té el suport de la Universitat d’Andorra, que posa a disposició dels emprenedors la infraestructura necessària per al desenvolupament del taller, durant el desenvolupament del qual s’oferiran gratuïtament sessions formatives que dotaran els emprenedors dels coneixements i de les competències necessàries per crear i gestionar una empresa amb èxit. Les formacions es concentraran entre avui i el 27 de juny del 2024, amb sessions presencials obligatòries a la Universitat d’Andorra cada dijous a la tarda.

Al llarg de 23 edicions del taller s’han format 320 emprenedors, dels quals un centenar han creat la seva pròpia empresa real de característiques ben diverses, com diferents serveis a través d’Internet, informàtica i xarxes socials, fins a l’organització d’esdeveniments esportius, culturals i activitats d’oci, passant per una farmàcia, empreses d’enginyeria, industrials, ciclisme, motociclisme, comunicació, disseny, entre altres activitats.

El curs clourà al juny amb la finalització del pla d’empresa per part dels participants, que els servirà de base teòrica per muntar el seu negoci real. El Govern premiarà, a més, els tres millors plans d’empresa desenvolupats durant aquesta edició del taller i donarà un premi al «projecte més innovador».

L’edició d’enguany –en la qual es vol potenciar el desenvolupament de projectes empresarials d’alt valor afegit, així com iniciatives emprenedores amb un impacte social més significatiu i, especialment, els negocis que apostin més per la innovació– compta amb el rècord de demandes d’ençà de la posada en marxa del Taller d’Emprenedors l’any 1999. En total, han sol·licitat participar-hi 47 persones, de les quals se n’han seleccionat 20 en funció de la proposta de projecte empresarial.

El Taller d’Emprenedors, la iniciativa de caràcter gratuït que potencia la creació de noves oportunitats de negoci i d’ocupació, va iniciar ahir la 24a edició. Aquest curs incorpora com a novetat un servei d’acompanyament als emprenedors que hagin elaborat el seu pla d’empresa al taller i que, tot seguit, vulguin començar els tràmits per crear el negoci. La primera jornada del curs va comptar amb l’assistència del secretari d’Estat d’Empresa, Diversificació Econòmica i Innovació, Marc Saura.

