Primer entrenament de descens de Cande Moreno a Zauchensee

Ahir va tenir lloc el primer contacte amb la Copa del Món de velocitat que acull aquests dies l’estació austríaca d’Altenmarkt-Zauchensee. Cande Moreno va quedar en una 46a posició a l’entrenament de descens. Aquesta cita austríaca només tenia un entrenament oficial programat per ahir dijous. Avui es disputarà el supergegant, demà el descens i diumenge un segon supergegant per tancar la competició.

A l’entrenament, Moreno va fer un crono de +4.51 respecte al millor registre, que va ser el de la italiana Federica Brignone (1.47.32). L’andorrana marcava el 43è temps al primer sector, el 50è al segon, el 52è al tercer mentre que al quart millorava per fer el 40è. Al cinquè sector era el 51è temps, per acabar en meta amb el 46è registre.

CAMINAL, SEGONA A POZZA DI FASSA / Ahir a Pozza di Fassa (Itàlia) es va disputar el gegant corresponent als Nacionals de Letònia i amb la presència de l’equip nacional d’Andorra femení en les figures de Jordina Caminal i Clàudia Garcia. Caminal va aconseguir la segona posició amb un crono de 1.41.85, a 0.59 de la guanyadora, que va ser la txeca Linda Trejbalova, que es va imposar amb 1.41.26. Tercera va ser la nord-americana Paige Dehart, a 0.79 de Trejbalova. Caminal, que a la primera mànega se situava amb el 7è temps, a la segona va aconseguir millorar cinc posicions per entrar al podi i acabar segona. Per la seva part, Clàudia Garcia no va poder completar la cursa quan estava marcant temps per estar a dins del top10.

ELS U19 DE L’EEBE / Ahir el grup U19 del programa Esquí Estudi Batxillerat Esportiu (EEBE) va estar repartit en tres escenaris de competició, tots tres a Itàlia: a Kronplatz, a Santa Caterina i a Pozza di Fassa.

A Kronplatz, l’equip EEBE va participar en la sortida del gegant dels Nacionals de Tailàndia amb Àlvar Calvo i Eric Ebri. Calvo, que en la primera mànega era 52è, en la segona va aconseguir recuperar posicions per situar-se, finalment, 44è. Per la seva part, Ebri no va poder completar la primera mànega.

A Santa Caterina el grup EEBE va estar representat al descens FIS per Pere Cornella i Salva Cornella. Si bé Pere Cornella no va poder completar la baixada, Salva Cornella va aconseguir la posició 63 amb 1.03.32, a 2.80 del guanyador, que va ser l’italià Simon Lochmann amb 1.00.52.

Pel que fa a la cita de Pozza di Fassa, els EEBE U19 van córrer el gegant del Nacional de Letònia amb Marc Fernández, que va ser 18è, Pirmin Estruga, que va acabar 35è, Martí Llort, que va finalitzar 44è, i Maià Font i Nico Daban, que no van poder completar la segona mànega.