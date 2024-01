L’Equip Nacional dona la màxima potència en la vertical als ISMF

En la mateixa categoria masculina, Max Palmitjavila va travessar la línia de meta d’aquesta Vertical Race en 8a posició i un crono de 21’31, a només 1’22” del guanyador, l’italià Hermann Debertolis. Marc Casanovas i Miquel Naudi van completar la prova poc després de Palmitjavila en 10a i 11a posició i uns temps de 22’38” i 23’12” respectivament. En la categoria masculina U18, el jove Adrià Isal va completar la tercera prova d’aquests europeus en 20a posició i un temps final de 23’45”. Finalment, en la categoria sènior, Oriol Olm va ser el millor andorrà, completant la prova en 28a posició i un temps de 20’15”. Arnau Soldevila va entrar nou segons més tard que Olm, en 29a posició. Per últim, Adrià Bartumeu va completar la Vertical en 32a plaça i un crono de 20’26”. A més, Olm, en la seva categoria U23, va assolir la 13a posició final.

