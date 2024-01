Els agents dels cossos especials es podran prejubilar amb 25 anys de servei

Els membres dels cossos especials podran demanar la jubilació avançada als 25 anys de servei, i no als 30 com era fins ara. Així ho va explicar ahir el conseller general del Grup Parlamentari Demòcrata, David Montané, a la presentació de les esmenes del projecte de Pressupost per a l’exercici del 2024 per part dels grups de majoria (Demòcrates i Ciutadans Compromesos). Entrant en detall, l’esmena permetrà als cossos especials (Banders, Duana, Penitenciari, Policia i Bombers), sol·licitar la jubilació anticipada després de 25 anys de servei, sempre que hagin fet una aportació ininterrompuda al pla de pensions de la funció pública del 3%.

En total, els grups parlamentaris de la majoria han entrat 29 esmenes del projecte de llei del pressupost, moltes d’elles de caràcter tècnic o per fer algunes correccions entre les quals es troba la revalorització de les pensions amb l’Índex de Preus de Consum de totes aquelles prestacions que estiguin dues vegades per sota del salari mínim. Tal com va explicar el conseller general, la graella estableix que les pensions que van del salari mínim (1.376,27 euros bruts mensuals) a les superiors a dues vegades el salari mínim, s’incrementaran amb l’IPC, que s’ha situat en el 4,6%.

Les iguals o superiors a dues vegades al salari mínim, i fins a tres vegades el salari mínim, incrementaran el 50% de l’IPC. Les iguals o superiors a tres vegades el salari mínim, i fins a quatre vegades aquest salari mínim, incrementaran un 25% de l’IPC. Finalment, aquelles iguals o superiors a quatre vegades el salari mínim (més de 5.000 euros), no es revaloraran. Dins d’aquesta esmena, han especificat que es podran beneficiar d’aquests increments les persones que siguin residents a Andorra o que acreditin un mínim de cotització de 15 anys a la branca de jubilació.

Una altra de les esmenes és modificar la llei del sòl, per ampliar el termini de suspensió temporal de les llicències urbanístiques sis mesos més, «sempre que sigui justificat i motivat». Actualment, és d’un màxim d’un any mentre es fan les modificacions al Pla d’Ordenació Urbanística Parroquial.

D’altra banda, la consellera Meritxell López, va informar que han esmenat la partida per la gestió de la Gossera per incrementar-la en 18.376 euros. Finalment, el president del grup de Ciutadans Compromesos, Carles Naudi, va subratllar les esmenes relacionades amb l’ampliació de la partida per a l’Escorxador Nacional, en 6.600 euros; la que amplia, amb una persona més, el Departament d’Estadística; i l’esmena que exonera els empresaris i autònoms que facturen menys de 150.000 euros de la presentació del dipòsit de comptes.