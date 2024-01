Grandvalira Resorts amplia l’oferta esquiable a més de 220 km

Les estacions de Grandvalira Resorts han rebut entre finals de la setmana passada i aquesta fins a 70 centímetres acumulats de neu nova que han permès ampliar l’oferta esquiable. A més, juntament amb les baixes temperatures, les quals han estat molt propícies els darrers dies per a la producció de neu de cultiu, els dominis preveuen seguir ampliant les pistes disponibles. Així, les estacions de Grandvalira Resorts oferiran un total de més de 220 quilòmetres esquiables a partir d’aquest dissabte 13 de gener, dia en què la previsió meteorològica és favorable i augura les millors condicions de la temporada fins al moment.

D’aquests 220 km esquiables, 135 km corresponen a Grandvalira, que disposarà de més de 90 pistes obertes i gruixos de fins a 80 centímetres de neu pols, entre les quals destaquen la pista Avet de Soldeu, que acollirà la Copa del Món femenina d’esquí alpí el 10 i 11 de febrer. Així mateix, cal remarcar que la pista Tubs i el telecadira La Solana del Pas de la Casa estaran disponibles a partir d’avui per a la pràctica de l’esquí nocturn i obriran fins a les 20.00 hores dels dijous als dissabtes durant el mes de gener, sempre que les condicions meteorològiques ho permetin. En aquest sentit, cal recordar que tots els forfets de dia, multidia, temporada i Plus+ són vàlids per accedir a la pista d’esquí nocturn, tret del forfet vianant.

Per la seva part, Pal Arinsal ha estat molt beneficiada per la nevada dels darrers dies i passarà a tenir el 88% de les pistes obertes des d’aquest dissabte, que equivalen al voltant dels 55 km esquiables dels 63 totals de l’estació, amb gruixos de fins a 70 centímetres de neu pols. Així mateix, l’estació massanenca disposarà del 97% dels remuntadors operatius, entre ells el telefèric que enllaça els dos sectors, així com el nou telecadira Port Negre d’Arinsal, la principal novetat de la temporada i que es va estrenar a mitjan desembre.

Finalment, Ordino Arcalís estarà pràcticament al 100% operativa a partir de dissabte gràcies als més de 70 centímetres de neu nova que ha rebut. Concretament, tindrà el 93% de les pistes obertes i el 82% dels remuntadors operatius, que equivalen a més de 27 km esquiables, amb gruixos de neu de fins a 110 centímetres de neu pols.

Les noves precipitacions de neu d’aquests darrers dies, juntament amb l’elevat volum de reserves d’aquí a final de temporada, auguren unes previsions molt bones a les estacions de Grandvalira Resorts, tant pel que fa als visitants provinents de mercats internacionals com pel que fa als de proximitat.

Forfet Plus+ / Una de les opcions més escollides per esquiar durant els períodes festius de gener i febrer a les estacions de Grandvalira Resorts és el Forfet Plus+, que permet esquiar als tres dominis amb un únic suport i un sistema de pagament per ús. És un forfet molt sol·licitat per aquelles persones que volen esquiar a Grandvalira, Pal Arinsal o Ordino Arcalís diferents dies sense passar per taquilles, siguin consecutius o no, perquè ofereix un descompte del 15% en el preu de taquilla a partir del segon dia, entre altres avantatges que es poden consultar a la pàgina web.