El vicari general del Bisbat rebrà una alta distinció pontifícia atorgada pel Papa

La creu 'Pro Ecclesia et Pontifice' és una distinció pontifícia instituïda pel Papa Lleó XIII l'any 1888, i suposa un gran reconeixement a la tasca de sacerdots i laics a favor de l'Església catòlica i el Sant Pare. En aquest cas, el Papa els l'ha concedit en agraïment i reconeixement pel treball que tots dos han dut a terme al servei del copríncep episcopal i del Bisbat d'Urgell, així com a Càritas Diocesana d'Urgell.

L'arquebisbe d'Urgell i copríncep episcopal, Joan-Enric Vives, imposarà avui l'alta distinció pontifícia de la creu 'Pro Ecclesia et Pontifice' que el Papa Francesc ha concedit a l'exrepresentant personal de Vives i vicari general del Bisbat d'Urgell, Josep M. Mauri, i al director voluntari de Càritas Diocesana d'Urgell, Josep Casanova.

