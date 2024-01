Una treballadora de la gatera explica les irregularitats que ha patit

Una treballadora de la gatera que va patir irregularitats ha denunciat a aquesta després de veure durant mesos maltractaments que han patit els felins. Segons va explicar la Clàudia (nom fictici) a EL PERIÒDIC, ella treballa a la gatera com a netejadora, i no té cap títol que tingui a veure amb la veterinària. Tot i així, va remarcar, la van obligar a fer tasques que sí necessiten un títol.

Clàudia va explicar que la seva feina hauria de consistir a netejar les instal·lacions, però «a poc a poc vaig començar a tenir més treball: agafava el telèfon quan trucaven, medicava els gats, netejava les gàbies que eren especials per a quan els gats arribaven i havien de mirar si estaven sans o no», remarcant que fins i tot «he muntat casetes per als animals».

Durant el temps que ella estava treballant (cal remarcar que ara està de baixa) ha pogut viure de primera mà algunes incidències i irregularitats a la gatera. Una de les coses que a la treballadora li semblava estranya, era que per poder visitar la gatera per endur-te un dels animals es necessita cita prèvia, i afegia que «quan la gent trucava per preguntar sobre com funcionava l’adopció o algun gat en particular, la resposta era que omplissin el formulari», afegint que «en alguna ocasió, havien trucat un mes després perquè no els havien donat resposta i jo havia d’apuntar el telèfon i dir que ja trucarien». També explica que va poder presenciar com una família demanava un gat en concret i la resposta era negativa per part de la gatera.

D’altra banda, Clàudia va comentar que en moltes ocasions no s’utilitzen els guants per fer cures als animals o no es canviaven cada vegada que es necessitaven, «podent transmetre diverses infeccions entre gats», remarcava la treballadora. Ella va veure un cas extrem on va arribar un gat amb una possible mossegada i se’l va tancar en una gàbia sense que la veterinària l’hagués atès. Cinc dies després el gat tenia una infecció molt greu i, tot i que llavors sí que se’l va tractar, va morir poc després.

Un altre cas va ser quan un gat va contraure panleucopènia, i uns dies després la malaltia es va estendre i van començar a estar malalts felins d’altres gàbies. Va ser en aquest moment, va indicar Clàudia, quan se la va acusar d’haver d’estar ella la causant de la transmissió: «Vaig rebre un àudio de WhatsApp acusant-nos a les de la neteja de no fer servir els guants cada vegada que cuidàvem els animals», remarcava la treballadora, quan «jo sempre treballava amb guants i mascareta».

Tot i així, des de l’Associació Laika (que es fa càrrec de la gatera) ha desmentit les acusacions i en un comunicat expliquen que «l’Associació manté el seu compromís amb la transparència i l’ètica en totes les seves accions i assegura continuar treballant amb diligència i responsabilitat». Així doncs, ara el cas es troba en mans de la justícia.