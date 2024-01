El MoraBanc gaudeix la satisfacció de la victòria, però toca de peus a terra per afrontar la cita d’avui contra el Surne Bilbao Basket. Un difícil partit que correspon a la jornada 18 de l’ACB i que el conjunt tricolor espera afrontar amb cautela i concentració, aprofitant l’empenta que els donen les darreres dues victòries que els «ajuden a encarar millor les setmanes pel que fa a actitud, entrenament i la manera en com encarem els partits», va afirmar ahir Natxo Lezkano durant la roda de premsa prèvia al partit d’avui.

Tot i que el club biscaí també ve d’anar recuperant victòries després d’una mala ratxa, els andorrans no es confien i es mantenen ferms fent la seva feina el millor que poden, ja que «sabem el potencial del Bilbao perquè ens va guanyar a la seva pista, ja sabem el que són i com juguen. Simplement, hem de preparar el partit el millor possible i començar de zero, tot el que hem fet en el passat no conta», va declarar el tècnic basc, deixant clar que no se centren en les victòries sinó en el dia a dia, el partit a partit. A més, Lezkano va assegurar el confort que senten els andorrans de jugar a casa, «sempre és un plus», però «els dos equips sabem el que significa perdre i guanyar a casa, així que no podem preparar aquest partit pensant en què ells juguen fora de casa perquè aquest pensament és el primer pas per perdre». Per això, els tricolor prefereixen no arriscar, perquè segons va manifestar el basc: «Moltes vegades els partits et sorprenen, tu esperes que vagin d’una manera i al final, el partit final no té res a veure amb el que penses. Juguem contra un equip que és top en defensa, ells tenen una estratègia defensiva molt particular i automatitzada», per aquest motiu, «hem de ser constants en l’atac, així com en l’àmbit defensiu. Hem de saber llegir el partit i jugar amb la mateixa intensitat que van fer l’últim partit». A més, «el Bilbao és un equip que sap jugar a dos ritmes diferents, així que hem de saber determinar quan podem córrer i quan hem d’abaixar ritme. És clau ser constants els 40 minuts», va afegir l’entrenador.

Tanmateix, la Bombonera tornarà a ser el lloc on dos equips que apunten a millorar places a la classificació disputin un partit, malgrat els canvis en la plantilla del MoraBanc amb les lesions de Tyson Pérez i Stan Okoye, així com la baixa de Markel Starks, Lezkano va exposar que l’equip bilbaí amb prou feines ha tingut canvis durant la lliga «perquè han tingut molta sort amb el tema de les lesions i no ha hagut de fer molts canvis, però nosaltres hem canviat molt, el nostre quintet d’inici: Starks, Pérez i Okoye ja no estan, això és un canvi molt significatiu. Afortunadament, hem millorat, hi ha una diferència molt gran del que érem al que som ara», tot i que això «no vol dir que guanyarem o perdrem aquest partit», va afegir el míster.

MADSEN ESTÀ CONTENT / Per la seva part, la recent incorporació d’Alexander Madsen al conjunt andorrà sembla que ha estat clau per l’ànima de l’equip i l’estil de joc, fet que atribueix molt a la rebuda de Madsen a l’equip, perquè està content al país. «La rebuda ha estat molt agradable, intenten ajudar-me», va explicar el pivot-aler tricolor. Pel que fa al seu paper en el conjunt, Madsen va exposar que «en l’últim partit vam començar a marcar una mica el camí, vam veure com podíem jugar, què podíem fer i les victòries, evidentment, ens donen un impuls, però ens hem de centrar a fer el següent partit bé», perquè el Bilbao «és un equip especial, tenen molt bona defensa i estan jugant bé, nosaltres hem de trobar solucions i opcions de fer un bon joc», va afegir Madsen.