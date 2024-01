Moreno: «Acabo amb gust agredolç. Una errada m’ha sortit molt cara»

Ahir es va disputar la primera de les tres curses programades en la Copa del Món de velocitat de Zauchensee (Àustria), amb Cande Moreno 50a al supergegant. Moreno, que sortia amb el dorsal 57, va finalitzar 50a amb 1.16.65, a 3.48 de la guanyadora, que va ser l’austríaca Cornelia Huetter amb 1.13.17. L’esquiadora andorrana va acabar, a més, a 1.46 de la 30a posició que dona accés als punts de Copa del Món, plaça que es va adjudicar la nord-americana Isabell Wright. Avui, Moreno afronta la cursa de descens d’aquesta Copa del Món i demà un nou supergegant per tancar la cita austríaca. Per la seva part, Moreno va explicar que acaba les curses amb un gust agredolç: «Estic contenta per una part, per poder acabar la carrera, però em sap greu haver comès una errada que m’ha costat cara, tot i que considero que he fet un bon esquí».

LA COPA POPEYES / Aquest cap de setmana, doble cita amb la Copa Popeyes U14-U16 a Soldeu-El Tarter amb dos eslàloms i dos gegants. El Soldeu Esquí Club (SEC) organitza avui un eslàlom masculí i un de femení. Demà, l’Esquí Club Andorra (ECA) organitza també un gegant masculí i un de femení, corresponent al Trofeu Creand.