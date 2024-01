‘Guti’: «El seleccionador ha de tenir experiència en el futbol femení»

La confirmació de la destitució de José Antonio Martín ‘Guti’ per part de la FAF no va ser cap sorpresa després que aquesta notícia es filtrés abans del comunicat oficial de la federació. Per la seva part, ‘Guti’ va exposar ahir en una roda de premsa que «algú de la junta directiva em va dir que s’estava pensant en la possibilitat de fer-me fora, així que ja sabia com acabaria aquest tema», fet que «no em deixa al carrer, perquè tinc una altra feina, per això per a mi no és massa enrenou deixar aquest càrrec», ja que «mai em vaig dedicar 100% a la federació. Els meus ous no estaven tots en el mateix cistell». Pel que respecta a les justificacions que li va expressar la Federació Andorrana de Futbol per a determinar la seva destitució, Martín va apuntalar que «ells es van justificar en què volien un canvi d’aires», però es manté ferm en la satisfacció d’haver fet una bona feina: «Nosaltres, al final, érem els que sempre estàvem allà reclamant, demanant i desgastant, però sempre amb la voluntat de millorar i créixer. Per mi és un gran honor haver entrenat a aquest equip durant tant temps, així com haver estat en tots els partits de la categoria absoluta».

Quan a les injustícies a les que va fer referència Martín en un comunicat que va publicar, va exposar que «em referia al fet que no trobo normal que a dos dies d’un partit —el que la selecció va disputar contra Aràbia Saudita— i en què vam coincidir per entrenar amb la selecció absoluta masculina i la selecció sub20, nosaltres no tinguéssim roba per entrenar, així com pilotes, fet al qual jo vaig treure-li ferro afirmant que era culpa meva perquè me les havia descuidat, però que realment no va ser així. Ho vaig fer perquè les jugadores se centressin en el que era important en aquell moment». Afirmacions a les quals va afegir que «anècdotes com aquesta, hi ha moltes».

En la mateixa línia de crítiques sobre les irregularitats, l’exseleccionador va assegurar que «la selecció absoluta entreni els dimecres a les 21.30 hores a la Massana no ho trobo coherent. També he de dir que estan entrenant des de fa molt temps amb roba de nois, entre altres coses com condicions econòmiques que elles estan suportant».

Albert Panadero, nou seleccionador del femení

De cara al nou seleccionador, Albert Panadero, el qual es va anunciar ahir també, ‘Guti’ va declarar que li «hagués agradat que la tria hagués estat d’algú que tingués més experiència del futbol femení, a més de coneixement sobre les necessitats que la categoria té, però respecto la decisió i li desitjo molta sort».

Finalment, ‘Guti’ es va referir a la polèmica que hi ha actualment d’ell i la seva relació amb Justo Ruiz, l’actual director tècnic de futbol femení de la federació: «Sempre he tingut una relació cordial amb ell, però la manera en què em vaig assabentar crec que no va ser la correcta i les seves formes tampoc, perquè va entrar en un entrenament pre partit i el missatge que ens va donar ens va deixar a tots molt tocats, considero que si entres en un projecte com aquest has d’entrar d’altra forma i amb un altre tarannà».

La Federació Andorrana de Futbol (FAF) ha arribat a un acord amb Albert Panadero perquè sigui el nou Seleccionador Nacional femení de futbol. Panadero té 35 anys i disposa del títol d’entrenador UEFA A. Exerceix com a tècnic des del 2005 i porta més de sis anys dins l’estructura tècnica de la federació. La important tasca realitzada per Panadero a la base del futbol andorrà li obre ara les portes l’equip femení, que debutarà a l’abril als nous Women’s European Qualifiers.