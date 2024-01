Llovera i el seu equip acaben l’etapa supermarató per la ruta alternativa

Albert Llovera-Margot Llobera-Marc Torres, juntament amb altres participants de la categoria, van decidir tornar al bivac de sortida de l’etapa 6 (Shubaytah), després d’estar més de dues hores intentant sortir d’una olla de les que es van trobar als primers 20 km del recorregut de l’especial del dia. Van valorar els ensurts que van tenir fins aquell instant (diverses vegades a punt de bolcar) i el mal estat del recorregut, per tots els vehicles que havien passat amb anterioritat.

Sens dubte van prendre la decisió d’agafar la ruta alternativa, una mesura que els va costar prendre. No obstant això, segueixen ferms en la voluntat d’arribar a la meta final (divendres que ve dia 19) a la localitat de Yanbu.

Albert recuperat físicament / Llovera-Llobera-Torres no van tenir un bon inici a l’etapa super marató. Sortint des de la part del darrere dels participants es van trobar unes dunes molt trencades i en condicions molt complicades. Per la seva banda, Llovera va explicar que «no havíem fet ni 20 km, quan juntament amb altres camions vam quedar enganxats, ni el camió d’Audi ens ha pogut treure. Després de donar-li molt temps a la pala, entre tots, hem aconseguit sortir i vista la situació hem pres la decisió d’anar a l’assistència de Shubaytah. Degut a que l’etapa 6 va començar el dijous dia 11 i ha acabat aquest divendres, em penalitzat molt temps en aquesta etapa, però hem aprofitat aquestes hores per revisar, tant el nostre estat físic amb els ‘fisios’ com la mecànica per part dels tècnics de Fesh-Fesh». A més, va posar èmfasi en el fet que «sortir de tan enrere sempre és un inconvenient, però a les etapes amb tanta sorra i dunes la dificultat es multiplica per molt».

Entre ahir i avui els equips tindran un llarg enllaç fins a Riyadh per carretera. Un cop superada la temuda supermarató que, tot i que es van complir amb les expectatives previstes quant a dificultat, els participants que segueixen en cursa tindran una jornada de descans a Riyadh.

Precisament a la capital de l’Aràbia Saudita s’iniciarà la 8a etapa, la qual contempla un recorregut que va des d’Al Duwadimi fins a Hail, en total 873 km dels quals 483 km es disputaran contra el crono. Al traçat, els pilots tornaran a trobar-se amb les zones pedregoses del centre del país abans d’enfrontar-se a les dunes (res a veure amb les de l’Empty Quarter quant a mida) a la part final del recorregut.