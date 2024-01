El bus parroquial d'Ordino bat rècords amb un augment del 50,2% d'usuaris respecte al 2022

El bus parroquial d'Ordino ha registrat un total de 110.530 usuaris al llarg del 2023, segons ha informat la corporació aquesta setmana. Es tracta d'una xifra que suposa un increment notable (50,2%) respecte als 73.587 usuaris de l'any anterior, el 2022. De fet, el comú ordinenc s'havia proposat a principis d'any l'objectiu d'arribar als 108.000 usuaris. Una fita que, com evidencien els números, s'ha assolit amb escreix. "Atribuïm l'èxit a les millores introduïdes a finals del 2022 (novembre), coincidint amb la gratuïtat del bus nacional i els reforços en hores punta i durant el període escolar: de 7 a 10 h i de 16 a 19 h" han assegurat fonts comunals.



Segons informa l'ANA, dels 110.530 usuaris del 2023, 11.000 (un 10%) han estat estudiants que han utilitzat el servei 'bus lliure', 7.000 (un 6%) han estat titulars de la targeta magna, i 63.324 (un 57%) usuaris han fet ús de l'abonament nacional. A més, segons informa el comú, des de finals del 2022 -quan el Govern va establir el transport gratuït i es va produir un augment notable de passatgers- Ordino ha reforçat el servei durant les hores punta del matí i de la tarda, així com també ha reduït l'interval de pas de cada vehicle de 30 a 20 minuts.



De cara al futur, el comú té la intenció de dur a terme millores aprofitant la nova concessió, programada per a l'any vinent. En aquest sentit, la corporació avança la seva voluntat per fer "un pas endavant" i actualitzar el tamany dels vehicles per incrementar les vint places que hi ha actualment i fer una revisió de les freqüències. Cal recordar que durant el 2023, el comú ordinenc va consolidar el Pla Estratègic de Transport Parroquial (2019-2023) amb la renovació de totes les marquesines de la via pública. Una instal·lació que va concloure el mes de maig amb la instal·lació de cinc marquesines que van completar la xarxa de 29 airbus.