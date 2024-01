Clàudia Tremps i Marc Ràuda s'imposen en la prova individual de l'Open Comapedrosa

L’estació d’esquí d’Arinsal i el parc natural de les Valls del Comapedrosa han acollit aquest matí la prova individual dins el primer cap de setmana de la Comapedrosa Andorra, en la categoria Open.



En la categoria sènior femenina, la guanyadora ha estat la catalana Clàudia Tremps amb un temps final de 2h17’27”. La també catalana Maria Costa, que ha estat la segona classificada d’aquesta prova individual, amb un temps final de 2h20’19”. La vasca Nahia Quincoces ha completat el podi femení amb un temps de 2h26’11”.



En la categoria sènior masculina, el guanyador ha estat, el també català, Marc Ràuda. L’atleta ha completat el circuit individual en un temps de 2h03’38”. Una medalla d’or molt lluitada perquè el segon i el tercer classificats han arribat a pocs segons de Ràuda. Finalment, Jordi Alís ha estat el segon classificat amb un temps de 2h03’19” i l’andorrà Noel Burgos ha estat el tercer classificat amb un crono de 2h03’27”.

Finalment, la cursa, puntuable per a la Morabanc Copa d’Andorra així com per a la Copa d’Espanya, ha acollit prop de 200 corrredors i corredores. La bona meteorologia ha permès completar sense problemes el traçat fixat en totes les categories. La prova ha estat un excel·lent preludi per a la Copa del Món que es viurà la setmana vinent amb l’elit mundial sènior.