Cande Moreno, 50a al supergegant de la Copa del Món de Zauchensee

Cande Moreno ha finalitzat 50a a la primera de les tres curses programades a la Copa del Món de velocitat de Zauchensee (Àustria).

Moreno, que sortia amb el dorsal 57, ha finalitzat 50a amb 1.16.65, a 3.48 de la guanyadora, que ha estat l'austríaca Cornelia Huetter amb 1.13.17. L'esquiadora andorrana s'ha quedat a 1.46 de la 30a posició que dona accés als punts de Copa del Món, plaça obtinguda per la nord-americana Isabell Wright. Dissabte afronta la cursa de descens i diumenge, un nou supergegant per tancar la cita austríaca.

"Per una part estic contenta d'haver acabat la carrera", ha destacat Moreno, que ha afegit: "L'any passat em va costar i aquest any no he acabat carreres, així que per aquesta part és positiva". Destaca que en la primera carrera ha creat un bon esquí, tot i haver comès un error que li ha sortit car, pel fet que perd la línia i arrossega això a l'última part, perdent temps.

Moreno és contundent i autocrítica: "No estic contenta amb el seu resultat". Així ha declarat que han d'analitzar bé què ha passat amb l'equip, després de veure que a la primera part ha estat molt lluny, tenint en compte que és un pla. En aquest sentit, no saben si és un tema de material o un factor extern, tanmateix, l'esquiadora assegura que han d'intentar ser millors de cara a la resta de carreres que queden.

També s'ha pronunciat el seu entrenador, Simon Bastelica, remarcant que Moreno se sent cada vegada millor i estan intentant agafar més confiança i posar més ritme de cara al futur. "Toca descens i crec que se sentirà més còmoda en aquesta disciplina", afirma. Ha conclòs esmentant que volen pujar de nivell a poc a poc, ja que estar-hi és molt exigent.