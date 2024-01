La millor defensa és un bon atac

Nou partit a la Bombonera amb un bon ambient. Els tricolor començaven el partit amb pas ferm els de Ponsarnau, liderats per un Smith totalment desenfrenat (14 punts mitja part) que clavava la primera en el tram inicial d’enfrontament. El MoraBanc Andorra reaccionava, i començaria així un intercanvi de cops dur, molt dur. Els visitants venien amb el cartell de tercera millor defensa de la lliga, i s’ha notat. Xocàvem davant un mur i al darrere patíem molt per arribar als seus tirs exteriors (8/18 en triples per ells al descans). Patint i amb molt d’ofici, els tricolors aconseguien tancar la primera meitat amb el 40-44 desfavorable però ja firmable vist l’encert i la posada en escena del rival.

La segona part ha estat un partit completament diferent. Partint des d’un treball defensiu que asfixiava a l’oponent, i rematant al davant amb un Tobias Borg que continuava amb el canell molt calent. Així els tricolor obrien escletxa i, continuant bé al darrere, ho manteníen per ara posar al Surne Bilbao Basket contra les cordes encarant els darrers deu minuts (66-56). Calia fer un gran inici de darrer quart, o tota la feina feta, fàcilment, se’n aniria a fer norris. Mentre Tobias Borg era clarament l’home del partit, també ha arribat el torn de Jerrick Harding, que s’ha enfilat fins als 21 punts. El nord-americà, ell solet, ha tornat a ampliar el màxim avantatge pels locals i ha deixat l’equip basc mig KO. Tot i la reacció final dels visitants, el MoraBanc Andorra ha acabat de tancar bé el seu cèrcol i jugat amb cap fred per lligar la setena victòria de la temporada (87-78).