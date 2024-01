Comença la nova edició de l’escola de neu d’Encamp

Un any més, es dona inici a l’escola de neu del Comú d’Encamp, i bat el rècord d’inscrits amb 198 alumnes, que des d’aquest segon cap de setmana de gener fins a finals de març podran aprendre una de les tres modalitats d’esquí que ofereix l’escola: esquí alpí, surf de neu i freestyle. Les famílies acompanyen els infants al peu del Funicamp o a la plataforma de Grandvalira al Pas de la Casa, i des d’allà els monitors comencen l’activitat amb cadascun dels grups durant tot el matí. Aquest ha estat el primer cap de setmana de la temporada que s’allargarà fins al 24 de març i que amb una distribució de 22 grups per nivells i edats permet als infants aprendre l’esport de la neu amb el programa que impulsa el Comú d’Encamp.

