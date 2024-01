Pyrénées Andorra premia el vessant artístic dels més joves

Els infants i joves d’entre 3 a 11 anys han demostrat el seu vessant més artístic durant la celebració de la 40a edició del Concurs de Nadal de dibuixos que cada any organitza Pyrénées Andorra. Enguany, el certamen ha comptat amb la participació de fins a 649 artistes. No obstant això, només nou alumnes, repartits en tres categories diferents, han estat els guanyadors del concurs. Així que en la categoria de 3 a 6 anys els guanyadors han estat Iune Soto (1r), Pol Marot (2n) i Erín Martí (3r), en la de 7 a 9 anys els guardonats han estat Queralt Pallares (1r), Carla Roig (2n) i Mateo Torres (3r) i, en la categoria de 10 a 11 anys, els premiats han estat Rafael Sierra (1r), Arlet Rufas (2n) i Martí Fernández (3r). Tots han rebut com a premi un xec regal valorat entre 10 i 100 euros.