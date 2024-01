Reobertura del despatx local de Policia de Sant Julià de Lòria

A la reobertura del despatx local lauredià s’afegeix una novetat. I és que, a partir d’ara, a més de denúncies i altres tràmits, també s’hi podran fer inspeccions d’armes. El servei local de Sant Julià de Lòria estarà format per tres persones que hi treballaran de forma fixa.

Per El Periòdic

