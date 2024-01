Grandvalira firma el millor cap de setmana de tota la temporada

Quan ja començava a semblar que la remuntada era certament complicada, Grandvalira es va tornar a omplir de gom a gom i va aconseguir tancar el millor cap de setmana quant a nombre de visitants des de l’obertura de pistes. Així ho va afirmar amb molta satisfacció el director general de l’estació d’esquí, Juan Ramón Moreno, en declaracions a EL PERIÒDIC: «Hem tingut el millor cap de setmana de la temporada i hem comprovat que la gent continua tenint moltíssimes ganes d’esquiar». Més de 130.000 esquiadors s’han donat cita en un cap de setmana únic, el qual dona esperances al complex de pistes: «Sens dubte, la perspectiva que tenim ara és molt millor que la que teníem la setmana passada», va indicar Moreno.

Així doncs, Grandvalira Resorts va ser capaç d’obrir aquest darrer cap de setmana fins a 220 quilòmetres esquiables gràcies a la «nevadeta» que va tenir lloc el passat dimarts. Aquest increment en el número va donar-se principalment, com és habitual, a les pistes de Grandvalira, amb un total de 135 quilòmetres. La resta van quedar repartits entre Pal Arinsal, amb 55 quilòmetres, i Ordino Arcalís, amb 27. «Sembla que a finals d’aquesta setmana tindrem una altra nevadeta i esperem que aquesta ens pugui ajudar una mica a afrontar les pròximes setmanes, ja que la nostra intenció és obrir al 100% com més aviat millor», va esmentar el director general, qui creu que «si la sort ens acompanya, els mesos de febrer i març seran bons». Tanmateix, la constant oscil·lació de temperatures que s’està vivint aquests dies continua sent una de les grans preocupacions per Moreno: «La situació és complicada perquè les temperatures són molt variables i fa les coses més difícils. Tot i així, han baixat una miqueta aquests dies i això ens ha permès poder produir neu», va observar, recalcant una vegada més el fet de «mostrar-se optimista perquè tot fa semblar que anirà bé, però també hem de comptar amb aquest factor de sort».

Una sort que sembla que aquesta temporada no acaba d’arribar, ja que recordem que l’inici de temporada per a Grandvalira Resorts va ser molt complicat per les poques nevades que van caure al Principat, especialment al mes de desembre, i les condicions meteorològiques que inclús van portar a l’endarreriment de l’obertura de pistes. En aquesta línia, el director general va posar en alça la feina feta pels equips de terreny: «Han fet una feina fantàstica i això ens ha facilitat la feina a tots», destacant que «tota la inversió que s’ha fet en sistemes d’innivació ha sigut clau per poder treballar de la manera que ho estem fent». Una situació que s’extrapola a «tots els Pirineus, els quals estan patint moltíssim, però que a nosaltres ens ha resultat més fàcil gràcies a aquestes inversions».

Moreno va posar també en relleu una de les novetats amb les quals compta el complex de pistes des d’aquest darrer cap de setmana: l’obertura de dijous a diumenge, fins a les 20.00 hores, de la pista Tubs i el telecadira La Solana. «És una activitat molt interessant per al visitant i que et permet esquiar també a la nit», va afirmar. A més, el director general va fer un ràpid llistat sobre les diferents competicions que tindran lloc a Grandvalira en els pròxims dies, després de deixar enrere la Copa d’Espanya d’Esquí de Muntanya, la qual s’ha celebrat aquests dies a Pal Arinsal. Precisament, serà en aquestes pistes on es donarà cita el primer dels següents esdeveniments, amb la Copa del Món de Comapedrosa. La seguiran el Trofeu Borrufa, del 22 al 25 de gener a Ordino Arcalís; el Freeride World Tour, de l’1 al 7 de febrer al mateix complex; la Copa del Món FIS Femenina, del 10 a l’11 de febrer a Soldeu, i la Copa del Món del Quilòmetre llançat, del 5 al 8 de març a Grau Roig com a colofó final de la temporada.