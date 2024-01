Segona meitat d’atac

L’FC Andorra va disputar ahir al Nacional el primer partit de l’any contra el CD Leganés en un partit de girs dràstics, pilotes perdudes i penals, fins a dues ocasions, que van treure l’empat, tot i que l’últim xut de penal, a la pròrroga, va donar la victòria al líder de la categoria. Amb un inici fluix, lent i monòton, els tricolor van estar descontrolats, amb passes llargues sense receptors, saques de porteria que només van posar la pilota en camp contrari però sense cap finalitat. En la mateixa línia va jugar els primers minuts l’equip visitant, només una pilota lenta i parada va ser xutada de banda a banda gran part de la primera meitat. Al joc desajustat i monòton se li va sumar el paper del debutant Karrikaburu, qui no va acabar de trobar el seu lloc en la titularitat de l’equip, perdent oportunitats clares per la seva impossibilitat de desmarcar-se i trobar la col·locació adequada per xutar a porteria. Per la seva part, l’equip pepinero va ser el primer a trobar el moment oportú per fer canviar el marcador amb un gol que va acabar anul·lat per un fora de joc de Diego García. Així van transcórrer els primers 45 minuts, amb un Leganés, primer en la lliga, sense marcar cap gol i uns tricolor descentrats. Això no obstant, les caigudes i relliscades dels jugadors dels dos equips va estar a l’ordre de la tarda, recordant als locals i als de Jiménez Sáez, les baixes temperatures de la muntanya i el desgel de la gespa un cop surt el sol al Principat.

Un cop el col·legiat va començar a la segona part, els de Sarabia, com si haguessin endollat els carregadors al vestuari durant el descans, van capgirar el sentit de l’avorrida primera part que les 1.531 persones van presenciar al Nacional i en una ràpida i desconcertant assistència de Marsà a Jandro, aquest va clavar la pilota en la porteria dels rivals per l’angle inferior d’aquesta, donant un nou aire i ànim al duel. Les jugades que comprometien a l’equip visitant van ser més que protagonistes durant aquella segona part. Els ànims estaven a dalt de tot per als tricolor i la seva afició, però els visitants van demostrar, un cop més a la gespa, perquè són els líders de la classificació, ja que al minut 62, el defensa Sergio González va portar el marcador a l’empat quan va aconseguir un rebot per la seva bona ubicació dins de l’àrea, passant per davant d’un despistat Bover que no va poder aturar el xut.

Sens dubte, l’empat va posar en relleu el descontrol dels andorrans novament, un forat a la defensa, rebuig sense cap direcció i les passes incertes van evidenciar el nerviosisme, fet que li va donar fins a dues oportunitats als visitants per marcar, però un cop més, la sort va estar present pels de Sarabia amb la brutal aturada de Dani Martín d’una pilota que anava directa al segon gol del marcador. Amb tot plegat, el to del partit va fer un gir radical i l’eufòria va fer vibrar al conjunt andorrà, lluitant un cop més l’anhelat gol, que va arribar amb un xut de penal per una mà comesa per Jorge Sáenz, amb el marcador 2-1, el Leganés va tornar a fer de les seves, posant la pilota al fons de la porteria tricolor un altre cop i deixant el marcador en empat a dos.

Durant els últims minuts de la segona part es va quedar lluny el lent i monòton partit, perquè un cop més els andorrans van treure forces, malgrat el cansament i l’exigència de la segona meitat, per continuar la dura batalla que van disputar davant del conjunt pepinero. Arribat l’últim minut del partit, in extremis, una falta sobre Allan Nyom i posterior revisió del VAR, van deixar la via oberta per al Leganés de marcar el tercer gol amb un penal, donant els 42 punts als visitants a la classificació total i deixant el marcador final del partit 2-3, en derrota per als tricolor.