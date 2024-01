Lezkano: «Hem tingut un nivell d’energia i concentració alt»

La complicitat dels tricolor i la seva manera de lluitar fins al final els porta per un bon camí. El de Lezkano van aconseguir la victòria plantant cara al Surne Bilbao en un joc que va deixar sense aire a més d’un dels aficionats i teleespectadors. La jornada 18 de l’ACB es va disputar a la Bombonera, en què els andorrans van tornar a deixar un marcador victoriós amb un 87-78 a favor del MoraBanc en un partit que va tenir un inici una mica atropellat: «L’entrada no ha sigut del tot bona com la que volíem, no estàvem fent les coses que havíem preparat, però a partir del segon quart i la resta del partit ha estat molt bé, hem tingut un nivell d’energia i concentració molt alt, això unit a una assertivitat que també hem tingut en fases, ens ha permès guanyar», va afirmar l’entrenador Lezkano en declaracions postpartit.

Per altra part, l’equip i els assistents van poder gaudir de l’al·lucinant joc que van fer el trio Jerrick Harding, Tobias Borg i Marin Maric, sense deixar de banda les assistències de Rafa Luz, les quals van ser clau per marcar la majoria dels punts de diferència, fet que segons Lezkano, «ho teníem clar quan vam fitxar a Harding, és un molt bon anotador, l’any passat va estar a un molt bon nivell. Borg està fent una molt bona temporada. No és només la seva assertivitat, que en té moltíssima sens dubte, és a més la implicació i actitud que sempre té i que és molta, això m’agrada. Ell sempre compleix», va apuntar el basc.

Quan a la bona ratxa de partits que porten els tricolor, el tècnic va exposar que «no sé si continuarem així, quant a compromís i actitud puc assegurar que continuarà sent així [...] El partit contra Saragossa ens va permetre recuperar l’espurna i la confiança que ara tenim, espero que continuem així: cuidant la pilota i tenint poques pèrdues».

Finalment, de cara a l’emoció per la qual es van deixar portar els jugadors, menys l’entrenador, per la contenció que el caracteritza, Lezkano va afirmar que «estic content perquè era difícil fer 87 punts a aquest equip, estic molt content per l’assertivitat i per recuperar-la, ja que l’havíem perdut [...] Algú ha de mantenir el seny, jo per descomptat que m’alegro de la victòria i depèn de com, ho expresso en determinades circumstàncies i entorns, però aquí he de fer un altre paper».